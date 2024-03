Ambiente, Liguria prima per riduzione gas serra. Toti: “Risultato positivo”

Genova. “Si tratta di un risultato molto positivo, legato certamente alla chiusura delle due centrali a carbone di Genova e Spezia ma a cui hanno contribuito e stanno contribuendo anche le misure messe in campo da Regione Liguria per supportare da un lato la mobilità sostenibile, attraverso ad esempio la gratuità degli abbonamenti sui treni regionali per gli studenti under19 o gli sconti del 50% per quelli under26, e, dall’altro, l’efficientamento energetico sia degli edifici pubblici sia degli stabilimenti delle imprese”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in merito al primato nazionale della Liguria, prima regione per riduzione pro capite di emissioni di gas serra. La notizia è emersa durante la presentazione della nuova piattaforma Ciro (Climate Indicators for Italian Regions) di Italy for Climate (centro studi della Fondazione per lo sviluppo sostenibile) che raccoglie le buone pratiche ambientali delle Regioni italiane.

“Le istituzioni devono continuare a lavorare per sviluppare un’azione condivisa e integrata con ricadute ed impatti positivi per tutta la regione in termini di sviluppo sostenibile, crescita occupazionale, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione, transizione industriale ed energetica. Va in questa direzione anche l’ultimo bando da 10 milioni di euro a valere sul PR Fesr 2021-2027 per l’efficientamento energetico delle aziende liguri, per cui i termini di chiusura sono stati prorogati al 18 marzo per andare incontro alle esigenze del territorio così da consentire la più ampia partecipazione”.