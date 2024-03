Allerta meteo, il Bisagno si ingrossa: superato il primo livello di guardia alla Presa

Genova. A causa delle forti piogge di queste ore, e della tanta pioggia caduta già nei giorni precedenti, praticamente tutti i bacini idrici stanno rispondendo in maniera molto rapida agli eventi meteorologici.

Occhi puntati, chiaramente sul Bisagno, che, se in città al momento è lontano dai livelli di allarme, sta facendo registrare un rapido aumento del proprio livello. In zona La Presa di Bargagli, infatti, il livello idrometrico è salito rapidamente arrivando a superare alle ore 11 il primo livello di guardia, quello arancione, superando i due metri.

Dopo pochi minuti, con il diminuire della pioggia, il livello si è poi subito abbassato, mentre il tratto che attraversa la città, raccogliendo tutti i torrenti del bacino è aumentato sensibilmente nel corso della mattinata. Il primo livello di guardia è stato superato questa mattina anche dallo Stura, in zona Campo Ligure, arrivando a superare i 3 metri di piena. Anche il Vobbia ha superato il primo livello di guardia alla stessa ora in località Vobbietta, per poi iniziare a diminuire. Ma la perturbazione non è ancora finita e nel pomeriggio sono previsti nuovi temporali su tutta la provincia.

Il livello idrometrico del Bisagno presso la Presa di Bargagli