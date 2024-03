Maltempo in Liguria: pioggia forte sul Levante, le raffiche di vento sfiorano i 200 km/h

Genova. È il Tigullio la zona più colpita dalle forti piogge che interessano la Liguria dalle prime ore del mattino. A mezzanotte è iniziata l’allerta meteo gialla per temporali sul centro-levante della Liguria, che si chiuderà alle 18.00 sui bacini di Entella, Vara e Magra (alle 15.00 altrove), come confermato da Arpal nell’ultimo aggiornamento.

Nella zona di Casarza Ligure si sono registrati rovesci da 32,44 mm/h. A Riva Trigoso si segnalano allagamenti nei pressi di Renà. In mattinata le piogge, abbondanti soprattutto sul centro-levante (32.4 mm/1h e 82.2 mm/12h a Bargone, nel comune di Casarza Ligure), hanno portato il Vara a Nasceto a lambire la seconda soglia di guardia, mentre il primo livello è stato superato anche a Brugnato.

Le ore notturne sono state caratterizzate da una prima fase priva di temporali, con la pioggia costante che ha iniziato a interessare la regione, a partire da Ponente, dalle 4. Le precipitazioni, di intensità da debole a moderata, hanno raggiunto un picco di circa 20-25 mm/h a Ne, Carro e San Colombano. Le piogge si sono poi intensificate sul centro-levante, dove nelle ultime ore si sono accumulati mediamente circa 40 mm di pioggia/12 ore, con punta di 81 mm/12 ore a Bargone, nel comune di Casarza Ligure.

Da evidenziare soprattutto il vento forte, con raffiche che hanno toccato i 191,5 km/h a Casoni di Suvero, 127 km/h a Tanadorso, Ronco Scrivia, e 116,4 km/h a Giacopiane; lungo la costa massima raffica registrata a La Spezia con 113,4 km/h.

Il libeccio sta causando anche un’intesa mareggiata con onda significativa di 4 metri e periodo che raggiungerà i 10 secondi nella serata di oggi soprattutto sul centro-levante, nonostante momenti di apparente rallentamento del moto ondoso, destinato però a riprendere vigore fino a domani.

Le temperature sono piuttosto rigide nell’entroterra, con valori che scendono fino a -4.4°C ai 1.845 metri sopra il livello del mare di Poggio Fearza nell’imperiese. Nell’entroterra savonese e genovese, le temperature minime si sono aggirate fra 0°C e -2°C.

LE PREVISIONI

OGGI GIOVEDI’ 28 MARZO: Residua instabilità fino al primo pomeriggio con fenomeni localmente forti su BCE. Venti da Sud-Ovest fino a burrasca forte su A (raffiche superiori agli 80 km/h sui capi costieri esposti), di burrasca su BCE con raffiche oltre i 70-80 km/h sui crinali appenninici, fino a forti su D. Mareggiata intensa lungo tutte le coste per onda lunga da Sud-Ovest

DOMANI’ VENERDI’ 29 MARZO: Piogge sparse con rovesci fino a moderati più probabili su B. Venti forti da Sud-Est in rinforzo nel corso della giornata su BCE, con raffiche superiori ai 60 km/h sui crinali appenninici. Mare localmente agitato su C per onda da Sud-est, molto mosso altrove

DOPODOMANI SABATO 30 MARZO: Nuovo passaggio instabile con piogge e rovesci sparsi, fino a moderati con cumulate localmente significative. Venti da Sud-Est di burrasca su BCE (raffiche superiori ai 70 km/h su capi costieri esposti e crinali appenninici) e forti su D, forti da Nord-Est rafficati sui capi costieri esposti di A. Mare localmente agitato su BC per onda da Sud/Sud-Est, molto mosso su A.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).