Allegri sbotta in tv dopo il pari col Genoa: “Voi dovete fare le domande, non dovete capire”

Torino. Nervi tesi per Massimiliano Allegri dopo il pari casalingo col Genoa. L’allenatore della Juventus si è reso protagonista di uno scambio di battute con i giornalisti di Sky Sport che lo incalzavano in studio chiedendogli spiegazioni sul momento difficile della squadra in campionato.

Tutto nasce da una domanda sul cambio Chiesa-Yildiz invece del tridente caldeggiato dal pubblico. Marco Bucciantini fa notare che “organizzarli insieme sarebbe una mossa politicamente sensata”. Il mister replica: “Ma io non faccio il politico, faccio l’allenatore”. “Però i risultati in questo modo non arrivano”, ribatte da studio Gianfranco Teotino.

Ed è qui che inizia a scaldarsi la discussione: “Credo che saremo terzi in classifica, momentaneamente – replica Allegri -. Lei sa come si fa l’allenatore? Io non so come si fa il giornalista. Non è che devo andare dietro al pubblico, il pubblico ci sostiene, io cerco di fare il meglio per la squadra. Io non mi permetto di dire a un giornalista come si fa il giornalista. Uno fa le domande…”.

Teotino allora propone la domanda: “Come mai in questo modo sono arrivati solo 7 punti nelle ultime otto partite?”. Il tecnico rigira la questione: “Come mai nelle prime diciannove partite abbiamo fatto 47 punti?”. “Questa non è una risposta”, chiosa il giornalista. “Vale la stessa sua domanda. Faccia una domanda più intelligente, io le rispondo“. Teotino non risponde alla provocazione e mantiene la calma: “La mia intelligenza si ferma qui, oltre non riesco ad arrivare”.

“Siccome sono un allenatore che lavora per la Juventus, ho un obiettivo da raggiungere, mi spiace che in questo momento non vengano risultati ma la squadra sta facendo il massimo. Poi sbaglio”, aggiunge Allegri. La conduttrice tenta di buttare acqua sul fuoco: “Stiamo cercando insieme a lei di capire…”. E il mister bianconero taglia corto: “Voi non dovete capire, dovete fare solo delle domande. Tanto cosa capite? Tanto poi la squadra la alleno io…“.

Il video integrale è disponibile qui, sul sito di Sky Sport.