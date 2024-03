Allargamento portuale a Ponente, Linea Condivisa: “Nessuna decisione sulle spalle dei cittadini”

Genova. Linea Condivisa è pronta a scendere in piazza contro i progetti di allargamento portuale nel Ponente genovese. La dichiarazione arriva a seguito dell’annuncio della presentazione dal Sindaco Marco Bucci che ha annunciato la presentazione di un plastico alla Fiera al Mipim di Cannes.

“Non è compito né del Sindaco né del Commissario predisporre il Piano Regolatore Portuale – commenta il Capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino – Ma il doge Bucci oramai si sente padrone della città e del porto. Lo abbiamo visto sulla vicenda dei Cassoni di Pra’: il Ponente non vuole altre servitù. Le Giunte Bucci e Toti non ammettono più alcun tipo di dissenso. Guai se si prova a criticare il Sindaco, l’uomo della provvidenza. Ho l’impressione che questa tracotanza e chiusura ad ogni tipo di critica nasconda un timore: il Sindaco/Doge/Duce si sta rendendo conto di perdere consenso. Crediamo invece debba essere garantita un’interlocuzione puntuale con l’Osservatorio Salute e ambiente del Comune di Genova e un potenziamento dei tavoli tecnici coi territori con la creazione di un sistema strutturato per le segnalazioni da parte della cittadinanza”.

“Bucci è il Sindaco di Genova e dovrebbe rappresentare i cittadini, e non esclusivamente gli interessi economici delle grandi aziende che bussano alla porta – aggiunge il Consigliere Comunale Filippo Bruzzone – Oggi qualsiasi operatore economico che abbia degli interessi, presenta il proprio progetto che viene accolto dalla pubblica amministrazione, saltando completamente il dialogo con la città. Il porto di Genova e quello di Pra’ stanno dentro la città, non bisogna dimenticarsi di questa cosa. È terminata l’epoca del ‘si può fare tutto’, oggi abbiamo dei territori davvero in sofferenza che vedono arrivare ancora nuovi progetti di sviluppo infrastrutturale con pesantissimi impatti sui quartieri e pochissime ricadute positive”.

“Questo è l’ennesimo attacco al Ponente genovese, dopo la questione dei cassoni, si propone sostanzialmente un raddoppio della piattaforma PSA oggi esistente, fattore che di fatto annienterebbe il litorale ponentino a partire dalle spiagge di Pegli, Voltri e Crevari e che avrebbe pesantissime ripercussioni su Vesima ma anche Arenzano e più a ponente – commentano Alessio Boni, Consigliere Municipio Ponente, Caterina Iacopi, Consigliera Municipio Centro Ovest, Sara Tassara, Consigliera Municipio Medio Ponente – In un contesto locale dove nei prossimi anni entreranno a regime importanti potenziamenti infrastrutturali, in primis il nodo ferroviario, che velocizzerà di molto il passaggio delle merci in porto e in un contesto globale che vede i traffici marittimi in forte crisi, non si capisce questa volontà nell’espandere così violentemente il porto cittadino”.