Allagamenti in via Monte Rosa, servono 500mila euro per mettere in sicurezza il parcheggio

Genova. Servono 500mila euro per evitare che il piazzale di via Monte Rosa, sulle alture tra Marassi e Staglieno, si trasformi in un fiume in piena com’è successo domenica mattina durante le forti piogge che hanno investito Genova. Lo ha spiegato l’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente rispondendo a un’interrogazione del consigliere Angiolo Veroli di Vince Genova.

“Il tema della riqualificazione del piazzale di via Monte Rosa è noto all’amministrazione – ha detto Avvenente – Il piazzale cui si fa riferimento si trova sulla sommità della strada, che risulta privata, utilizzata dai residenti per il parcheggio delle auto. Le criticità dal punto di vista idrogeologico afferiscono alle acque piovane che arrivano da monte, in una zona dove le acque meteoriche scendono dall’alto riversandosi spesso e volentieri su proprietà private”.

Eppure meno di un anno fa il Comune aveva inaugurato, proprio intorno al piazzale per le auto, il parco geotecnico sistemato con interventi di ingegneria naturalistica quali opere per il contrasto all’erosione, opere di sostegno e altre di regimazione idraulica comprendenti anche l’installazione di un tubo di scarico incassato nel muro e allacciato alla rete di smaltimento idrico già esistente sul piazzale. Il tutto per una spesa di circa 50mila euro.

Evidentemente non è stato abbastanza. L’area, ricorda Avvenente, “si trova al centro di un impluvio naturale e che per questo raccoglie acque di ruscellamento, con il trasporto di detriti che si riversano sul piazzale. Per ovviare a questo problema, oltre a ripetuti interventi di pulizia delle griglie, si rende necessario l’intervento congiunto dell’ufficio geologico e difesa suolo per la progettazione e realizzazione di una sistemazione complessiva dell’area. L’intervento è di un’entità economica importante e dovrà essere inserito nel piano triennale dei lavori pubblici. Nei giorni scorsi c’è stato un primo sopralluogo dei tecnici a cui ne seguirà, in settimana, un altro ancora più approfondito. Si stima un costo di 500mila euro che prevediamo di anticipare nel piano triennale: in attesa dell’intervento, Aster eseguirà entro la prossima settimana un intervento di pulizia della condotta di captazione“.

Veroli ha segnalato anche “episodi di vandalismo e di abbandono di rifiuti che hanno interessato il parcheggio” chiedendo un maggiore presidio dell’area. “Nel piazzale non risultano denunce di vandalismi, ma solo due segnalazioni di altrettanti casi di abbandono di un telaio di moto, non identificabile, e di un altro veicolo rispetto al quale è stata avviata la pratica di rimozione dei relitti – ha risposto l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino -. Faremo indagini con i residenti per capire se non siano state fatte denunce per paura o comunque la genesi degli atti vandalici lamentati nella zona”.