Alla Berio per “Leggere l’antimafia”, una mattinata con Libera e i sindacati per parlare di legalità

Genova. L’antimafia sociale e l’impegno raccontati attraverso i libri, l’esperienza dei Procuratori della Repubblica, degli uomini e delle donne di legge, di Cgil Cisl Uil e di Libera saranno al centro di un evento che si terrà a Genova il prossimo martedì 12 marzo 2024 e che farà discutere intorno alla legalità nelle piccole e medie imprese sul territorio.

Cgil, Cisl e Uil, insieme a Libera Genova, partecipano al progetto intitolato “Leggere l’antimafia”, ideato in occasione della proclamazione di Genova Capitale del Libro. In particolare, il prossimo 12 marzo, dalle 9,30 alle 13,00, a Genova, presso la Biblioteca Berio (Sala Chierici), partendo dalla presentazione del libro “Punto e a capo. Storia ed evoluzione di mafia e antimafia in Liguria”.

Il volume è a cura di Marco Antonelli e Stefano Busi, con la prefazione di Don Luigi Ciotti, Cgil Cisl Uil, insieme a Libera, affronteranno i temi legati alla criminalità organizzata e ai meccanismi che consentono alle organizzazioni criminali di riciclare il denaro, anche attraverso una miriade di piccole esercizi e piccole società a responsabilità limitata che agiscono sul territorio e che provocano enormi danni all’economia e ai lavoratori.

Il programma degli interventi:

Stefano Busi – Coautore libro

Francesco Cozzi – già Procuratore della Repubblica di Genova e Difensore Civico della Regione

Michele di Lecce – già Procuratore Capo della Repubblica di Genova

Alessandra Mereu – Avvocato, Segretaria Generale Centro Diritto Penale Tributario

Introduce:

Antonio Molari – Referente Libera Genova

Presenta:

Aurelia Buzzo – Segretaria Camera del Lavoro CGIL Genova

Modera:

Paola Bavoso – Segretaria regionale CISL Liguria

Conclude

Sheeba Servetto – UIL