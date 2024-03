Al via Nontiscordardimé, la campagna di volontariato ambientale nelle scuole

Genova. Il 15 e 16 marzo torna Nontiscordardimé, la giornata di volontariato ambientale organizzata da Legambiente e rivolta alle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia che quest‘anno compie 25 anni.

Nontiscordardimé è un‘occasione in cui tutta la comunità scolastica, insieme ai volontari dell’associazione del cigno verde, può trasformare la propria scuola in un luogo più accogliente e gradevole dando spazio a orti didattici, laboratori scientifici e artistici, azioni di rigenerazione e innovazione degli spazi in chiave sostenibile.

Quest‘anno, in occasione della campagna Nontiscordardimé, Legambiente Liguria ha inviato alle scuole di ogni e grado del Comune di Genova un questionario sulla gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di fotografare lo stato dell’arte della raccolta differenziata in ogni plesso scolastico, consapevoli che ad oggi la situazione è molto variabile da un istituto all‘altro.

Approfondisce gli obiettivi della campagna Alice Micchini, vicepresidente di Legambiente Liguria e responsabile regionale del settore Scuola e Formazione: «La campagna Nontiscordardimé, oltre a rigenerare concretamente gli spazi scolastici, promuove anche momenti di sensibilizzazione ed educazione ambientale importanti per diffondere una cultura scientifica e affrontare insieme a docenti e studenti i temi del cambiamento climatico e di come esso impatti sempre più prepotentemente sulle vite quotidiane di ognuno di noi. Ad oggi – aggiunge Micchini – si sa poco di quanti siamo gli istituti scolastici che fanno la raccolta differenziata dei rifiuti e come l’abbiano organizzata, per questo crediamo che questi dati saranno utili per conoscere le buone pratiche e supportarne la replicabilità in tutto il territorio genovese, così come per individuare eventuali criticità e studiarne le possibili soluzioni».

.Tra le iniziative promosse dalla campagna Nontiscordardimé si segnala quella di venerdì 15 marzo organizzata dal circolo Legambiente Polis dedicata all‘economia circolare presso l’Istituto Comprensivo Foce, dove nel plesso di piazza Palermo gli studenti delle scuole superiori di primo grado parteciperanno a un workshop dedicato ai devastanti impatti ambientali e sociali della fast fashion, la moda usa e getta, prima di partecipare ad uno Swap Party: un baratto gratuito di capi d‘abbigliamento ed accessori non più utilizzati che tramite questi eventi possono essere rimessi in circolo e riutilizzati, evitando così di diventare rifiuti.

L’evento si inserisce all’interno del progetto SCUOLA XXL dell‘IC Foce per ampliare l’offerta formativa del proprio istituto con attività pomeridiane.