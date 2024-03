Ai giardini Luzzati torna “Belin che Mercatino” per sostenere i centri antiviolenza

Genova. Belin che Mercatino annuncia la sua terza edizione, un evento di volontariato dedicato a sostenere le organizzazioni Centro Antiviolenza Mascherona e del Centro Per Non Subire Violenza (Udi). L’evento si terrà il 16 marzo 2024, nei giardini comunali Emanuele Luzzati a Genova, dalle 11:00 alle 20:00.

Belin che Mercatino è un’iniziativa che unisce la comunità per una nobile causa. Il ricavato dalla vendita dei vestiti di questa edizione, generosamente donati dalla comunità, sarà integralmente devoluto a supporto delle organizzazioni Centro Antiviolenza Mascherona e del Centro Per Non Subire Violenza (Udi), impegnate nell’offrire soccorso e supporto donne che ne hanno più necessità nel nostro territorio.

Nell’edizione di quest’anno dalle 18 ci sarà la possibilità di discutere di violenza sulle donne con i volontari del Centro Antiviolenza Mascherona e del Centro Per Non Subire Violenza (Udi) e tre attori faranno un monologo tratto dal libro Riprendo la mia vita, offrendo un’opportunità unica di riflessione e sensibilizzazione. Durante tutta la giornata saranno presenti gli stand per vendita di capi di abbigliamento gentilmente donati dalla generosa comunità genovese.

Si tratta della terza edizione di un’iniziativa che ha preso vita grazie a un gruppo di amiche, profondamente colpite dalle tragedie vissute in Ucraina e sensibili alle difficoltà quotidiane degli emigrati. L’iniziativa è cresciuta oltre ogni aspettativa, diventando un progetto condiviso che ha conquistato il cuore di molti. Successivamente, si sono impegnate anche nella seconda edizione, a favore dell’associazione Mediterranea. Queste amiche continuano a promuovere e sostenere questo progetto con passione e dedizione, desiderose di fare la differenza in questo mondo.

Questa terza edizione di Belin che Mercatino è il proseguimento dell’impegno e del successo della prima e della seconda, volta a sostenere l’associazione Abbracci d’Amore (che quasi due anni fa ha gestito l’emergenza Ucraina, garantendo a molte famiglie rifugiate, beni di prima necessità) e Mediterranea (che aiuta le persone che si trovano in difficoltà nel Mediterraneo).