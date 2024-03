Aeroporto, il Pd all’attacco del Comune: “Bucci sceglie di dare i soldi dei genovesi ai Benetton”

Genova. Nel tardo pomeriggio di oggi Comune di Genova ha dato notizia di aver raggiunto un’intesa preliminare con Aeroporti di Roma per l’acquisto del 15% del capitale sociale di Aeroporto di Genova, attualmente detenuta da Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, che vede come azionista di riferimento la famiglia Benetton. La notizia ha sollevato l’indignazione del Pd.

“Leggere che il sindaco di Genova abbia deciso di dare milioni di euro dei genovesi alla famiglia Benetton mi disgusta”, commenta Simone D’Angelo, segretario del Pd di Genova e Capogruppo a Palazzo Tursi.

“Apprendiamo di un’intesa preliminare per l’acquisto dell’intero pacchetto azionario dell’Aeroporto di Genova detenuto dalla famiglia Benetton, senza conoscere né le cifre pattuite, né dove verranno prese queste risorse necessarie all’acquisto”, prosegue.

“A rendere tutto ancora più grave, è la scelta di agire in maniera arbitraria, decidendo di acquistare una società senza passare da un voto del consiglio comunale”, continua.

“Se il Comune voleva investire nell’Aeroporto poteva sostenere i voli low cost come fatto a Bergamo e Pisa. Invece preferisce spendere milioni di euro per comprarne il 15% dai Benetton”, conclude D’Angelo. Per la precisione, le quote di Adr che il Comune comprerà hanno un valore di circa 700 euro (a bilancio 2022, ma rispetto quello del 2023 il valore si appresta a essere più basso).