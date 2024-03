Auto in fiamme sulla A7, tratto chiuso per un’ora tra Serravalle e Vignole Borbera

Genova. Autostrada A7 chiusa per circa un’ora nel tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, intorno alle 17.30 di domenica, a causa di un’auto che ha preso fuoco all’altezza del chilometro 84,8 in direzione Genova.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza del veicolo, insieme con i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 1° Tronco di Autostrade per l’Italia.

Poco dopo le 18 nel tratto interessato si registrava 1 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Serravalle Scrivia per le provenienze da Milano verso Genova. Chi da Milano viaggia in direzione Genova, dopo l’uscita obbligatoria a Serravalle Scrivia ha dovuto percorrere la viabilità ordinaria e può rientrare in A7 a Vignole Borbera. La strada è stata riaperta poco prima delle 18.30.