A Santa Margherita la Festa della Primavera con spettacolo pirotecnico, falò, musica ed eventi

Santa Margherita Ligure saluta l’arrivo della primavera con una serie di appuntamenti previsti nell’arco di un lungo fine settimana e il ritorno della grande ruota panoramica.

Weekend che, idealmente, si aprirà già giovedì 21 marzo, quando verranno inaugurate le iniziative legate alla 59esima edizione della Festa della Primavera. Alle 20:00, all’auditorium Santa Margherita di via della Vittoria, torneo benefico di burraco in favore dell’Anffas. Venerdì 22, alle 20:30, sempre all’auditorium Santa Margherita, investitura del priore della Festa della Primavera e, a seguire, serata danzante con l’orchestra Caravel.

Sabato 23, alle 11:00, sparata di mortaretti in onore di Tunin e Manena“; alle 20:45 esibizione per le vie cittadine della banda folcloristica di Ghiaia; alle 22:00 panegirico di mortaretti e spettacolo pirotecnico dell’Antiga Sparata di San Lorenzo e, a seguire, accensione del tradizionale falò sulla spiaggia di Ghiaia; dalle 22:30 musica con dj.

Domenica 24, alle 11:00, sul lungomare di Ghiaia, concerto della filarmonica cittadina “Cristoforo Colombo” e dalle 15:00 alle 19:00 distribuzione gratuita di frisceu dolci e salati, degustazione gratuita di vini e bibite e pomeriggio musicale con l’orchestra “Macho”. In collaborazione con il Fotoclub Immagine Avis, quarta edizione del concorso fotografico a tema “La Festa della Primavera 3 giorni di colori suoni e frisceu”. In caso di maltempo, l’evento verrà recuperato sabato 30 marzo e lunedì 1° aprile, giorno di Pasquetta.

Da venerdì 22 a domenica 24 marzo anche Santa Margherita Ligure sarà coinvolta nell’ambito dei Portofino Days, che trasformeranno per tre giorni il Tigullio Occidentale nella capitale del mondo delle fiction. In particolare Villa Durazzo ospiterà masterclass e panel con grandi nomi del settore, come il regista e autore Marco Ponti, venerdì 22, per la giornata della sceneggiatura; il compositore e musicista genovese Roberto Giacomo Pischiutta, in arte “Pivio”, sabato 23, per la giornata delle colonne sonore; e lo scenografo e regista Enzo De Camillis, domenica 24, per la giornata dei mestieri.

Sempre da venerdì 22 a domenica 24 marzo, Santa Margherita Ligure ospiterà anche Csi-Winter Edition: lezioni di ballo tenute da alcuni tra i più grandi artisti del panorama internazionale della danza, pronti a guidare i partecipanti in una straordinaria full immersion. Le lezioni, tenute dai docenti Damiano Artale, Francesco Gammino, Lucia Geppi e Giulia Rossitto, sono previste nel palazzetto dello sport di via Generale Liuzzi e nella vicina palestra della scuola media Vittorio G. Rossi. Venerdì 22 dalle 16:00 alle 19:15, sabato 23 dalle 10:00 alle 17:15 e domenica 24 dalle 10:00 alle 17:15.

E a Santa Margherita Ligure non potevano non fare tappa le Giornate Fai di Primavera. Domenica 24 marzo, su iniziativa della Delegazione Fai Portofino-Tigullio, sarà infatti possibile visitare l’Abbazia della Cervara, in orario compreso tra le 10:00 e le 18:00.

Prosegue inoltre, sempre sino a domenica 24, il Festival dei Sentieri che tocca da vicino anche il territorio di Santa Margherita Ligure, direttamente coinvolta nelle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 marzo, quando ci si ritroverà in mattinata, alle 8:30, di fronte al Grand Hotel Miramare, per effettuare un’escursione nei luoghi in cui Guglielmo Marconi, di cui quest’anno ricorre il centocinquantesimo anniversario della nascita, effettuò le sue sperimentazioni.

E da sabato 23 marzo torna la ruota panoramica sul porto sino a domenica 5 maggio (adulti 7 euro; 5 euro i bambini da 2 a 12 anni; da 0 a 2 anni gratis; sconto del 20% per i residenti).

Per tutti i dettagli degli eventi si può consultare il sito livesanta.it.