“A maglie scoperte”, sabato al teatro dell’Ortica la pièce per giornata dei diritti delle donne

Genova. In occasione della “Giornata internazionale dei diritti delle donne”, la stagione Equinozi del Teatro dell’Ortica ripropone al suo pubblico lo spettacolo “A maglie scoperte”, un poetico itinerario tra i nodi, le relazioni e le trame che si celano dietro la violenza di genere, alla scoperta di linguaggi alternativi e nuove traiettorie.

Appuntamento alle 18.30 di sabato 9 marzo al teatro di via Allende. Lo spettacolo, frutto del percorso di laboratorio svolto con le donne del centro per non subire violenza, è costruito intorno al tema dello svelamento e del racconto di sé, come occasioni di condivisione, elaborazione e ascolto di sé e dell’altro, intrecciato con una visione critica della società in cui viviamo, che ospita e non tutela dalla violenza di genere.

Sul palco, come di consueto, le attrici del Centro Per non subire violenza, per la regia di Ilaria Piaggesi e Romina Soldati. La drammaturgia è ispirata al lavoro fatto in questi anni non solo dal laboratorio condotto insieme allo staff del Teatro dell’Ortica ma anche al solco costruito dal centro: “Incontrarsi senza scontrarsi, accogliere senza invadere, rispettarsi senza dismissione di sé, reciprocità senza gabbie, confini senza isolamento”.

Questi diventano drammaturgie originali per dare voce alle donne, alle loro esperienze e fornire uni visione di come si potrebbe contrastare la violenza di genere anche a livello sociale.