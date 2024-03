A Genova torna “Chiese in musica”, quattro concerti prima e dopo la Pasqua

Genova. In occasione delle prossime festività pasquali torna a Genova “Chiese in musica”, la rassegna che dal 2017 viene ospitata nelle chiese cittadine e dove si fondono insieme diverse forme ed ensemble di musica sacra. L’iniziativa, organizzata da Comune di Genova e Curia, partirà sabato 16 marzo e proseguirà fino al 12 aprile, con quattro concerti che accompagneranno i genovesi per tutto il periodo precedente e successivo alla Pasqua. La partecipazione ai concerti è gratuita.

“Mai come per questa Pasqua il calendario degli appuntamenti di Chiese in Musica è diffuso sul territorio genovese – dichiara l’assessore alle Tradizioni del Comune di Genova Paola Bordilli– Un evento cresciuto negli anni che si propone di accompagnare con la musica sacra alcune serate del periodo quaresimale e pasquale. Il mio ringraziamento non può che andare agli ensemble, musicali e corali, del territorio che quotidianamente svolgono il loro ruolo di formazione ed educazione alla musica e con piacere partecipano agli appuntamenti di Chiese in Musica. La rassegna fa parte di una delle tante iniziative che condividiamo con l’Arcidiocesi di Genova, con cui stiamo da tempo collaborando e con cui siamo attualmente al lavoro per la valorizzazione delle confraternite cittadine”:

“L’iniziativa Chiese in musica è ormai un appuntamento tradizionale che grazie alla stretta collaborazione tra il Comune di Genova e l’Arcidiocesi permette di scoprire non solo la ricchezza data dalle realtà corali e musicali della nostra città, ma anche dei luoghi che ospitano questi momenti unendo così due forme d’arte che spesso rimangono nascoste – ha commentato monsignor Gianluigi Ganabano dell’Arcidiocesi di Genova. Questa rassegna che inizierà sabato 16 marzo sono certo saprà accompagnare questo periodo prima e dopo la Pasqua per arricchire il desiderio spirituale e culturale dei partecipanti grazie al grande patrimonio artistico che la nostra città può offrire”.

Il programma

Sabato 16 marzo, 20,45 chiesa di San Donato, centro storico. Filarmonica Pegliese “Marco Chiusamonti”, Coro Aurelio Rossi, Quartetto Ebanum, Coro Brinella, Riccardo Guella, Coro Totae Pulchrae, Coro Spirituals & Folk

Sabato 23 marzo, 20,45, chiesa di San Siro di Struppa, Mariangela Persano & Alex Castagneri, Musichiamo Ensemble, Silvano Chidda, Ensemble Armonia, Coro Monte Cauriol, Antonella Fontana & Ensemble, Officina Musicale Peoplearoun

Venerdì 5 aprile 20,45, chiesa di San Francesco d’Albaro Coro Voci sul Mare, Coro Monti Liguri, Sizohamba Gospel Choir, Il Concerto delle Dame Genovesi, Coro Ucraina, Coro et Laboro Sabato 6 aprile 20,45 chiesa di San Siro, Nervi Coro Amici della Montagna, Buggia Angels Choir, Circolo Mandolinistico Risveglio, Ghost Notes, Coro Veteranova, Januenses Academici Cantores

Venerdì 12 aprile 20,45 chiesa di San Bartolomeo della Certosa, Rivarolo, Paolo Vigo & Laura Peccenini, Coro Polifonico di Santo Stefano d’Aveto, Gruppo Polifonico Concentus Bracelli, Coro ANA Soreghina Sez. di Genova, Coro Maddalena, Paganini Junior Chamber Orchestra, Livia Mondini.