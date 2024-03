A Genova il tour itinerante dell’Ugl, Capone: “Puntare su collaborazione tra capitale e lavoro”

Genova. Mercoledì 20 marzo alle 16, in piazza della Vittoria a Genova, si è svolta la tappa del tour itinerante per l’Italia promosso dall’UGL con lo slogan “Lavoro è PartecipAzione”, a bordo di un autobus, per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.

Il tour, che sta attraversando venti regioni, si propone di affrontare il tema della partecipazione declinandolo concretamente nelle singole realtà aziendali, per arrivare alla realizzazione compiuta dell’art. 46 della Costituzione Italiana.

All’evento è intervenuto Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, per affrontare i temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro. La sicurezza sul lavoro, i bassi salari e la maggiore produttività sono questioni cruciali che richiedono l’attiva partecipazione dei lavoratori.

Secondo Capone: “Genova, con il suo porto e il suo forte tessuto produttivo, dal comparto energetico a quello nautico, mostra come in Italia la tradizione e il genio di un territorio possano fare da traino all’economia di un intero Paese. Secondo i dati di Excelsior rilevati dal sistema delle Camere di Commercio, sull’area metropolitana di Genova sono previste oltre 20 mila assunzioni tra febbraio e aprile. Se si estende lo scenario all’intera Liguria il dato sale a oltre 39 mila. Circa nel 30% dei casi, le entrate previste saranno con contratti a tempo indeterminato mentre nel 76% saranno a termine. Uno scenario positivo soprattutto per il settore dei servizi, del turismo, e poi per quello bancario, della chimica e della plastica”.

“In un contesto di crescita però, come quello che caratterizza la Regione Liguria, serve concentrarsi sulla qualità del lavoro e dei contratti offerti. Anche a fronte dei dati raccolti, l’UGL si batte per correggere il problema dei bassi salari. In questo senso, durante il tour, abbiamo voluto portare all’attenzione di tutti un nuovo paradigma di relazioni industriali che possa superare l’ideologia della lotta di classe per arrivare alla collaborazione tra capitale e lavoro, in linea con il dettato costituzionale”.

Per seguire il tour dell’UGL e rimanere aggiornati sulle iniziative, vi invitiamo a utilizzare l’hashtag sui social #lavoroepartecipAzione.