A De Ferrari sono tornate le uova e le colomba di Pasqua dell’associazione Abeo

Genova. Come ogni anno i volontari di Abeo Liguria saranno in Piazza De Ferrari, davanti a Palazzo Ducale – dal 21 al 30 marzo – per la raccolta fondi destinata a sostenere i bambini affetti da malattie oncologiche e le loro famiglie durante le lunghe cure presso l’istituto Giannina Gaslini.

Le uova di cioccolato e le colombe pasquali sono simboli intramontabili della Pasqua. Ma cosa rende davvero unici quelli proposti dall’associazione Abeo Liguria? Oltre alla qualità del prodotto, ogni donazione svolge un ruolo fondamentale nel sostenere le attività benefiche dell’associazione.

Ogni uovo di cioccolato e ogni fetta di colomba rappresentano un gesto di solidarietà e amore. La sensazione di condividere la bontà con chi è meno fortunato è insuperabile. Regalando i prodotti di Abeo Liguria a Pasqua si contribuisce concretamente a donare accoglienza a bambini, adolescenti e alle loro famiglie e a sostenere i progetti di assistenza, ospitalità e supporto ai piccoli pazienti in cura nel reparto di oncoematologia.

L’associazione

Abeo è un’associazione di volontariato che aiuta concretamente le famiglie che arrivano al Gaslini da fuori Genova per malattie oncologiche e che affrontano la malattia del proprio figlio con il cuore pieno di speranza di guarigione.

Chi vive una degenza ospedaliera desidera tornare a casa il prima possibile. Ma quando è necessario seguire terapie sotto controllo medico lontani da casa? Ci sono le case Abeo: intimità e assistenza domiciliare in un ambiente protetto. Abeo Liguria dispone di oltre mille metri quadri di spazi disponibili ed offre ogni giorno accoglienza, ospitalità e sostegno ai bambini affetti da tumori e leucemie e alle loro famiglie.