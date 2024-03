Genova. Il 9 marzo 1902 veniva disputato il primo derby ufficiale del calcio genovese fra Genoa e Andrea Doria. Il CIV Sestiere del Doge dedica alla ricorrenza un evento in Campetto, dove abitava James Richardson Spensley, figura non solo di atleta e di pioniere del football in Italia ma protagonista e fautore, sia in modo diretto sia indiretto, di quel primo derby.

L’evento consiste in una partita simbolica da svolgersi in un “ritaglio” di Campetto fra due squadre di ragazzini (tre contro tre) di 8/10 anni selezionati fra i lupetti e le lupette dei gruppi Scout. Tutte le protagoniste e i protagonisti indosseranno maglie che richiamano nei colori le due squadre e riceveranno in premio il Graphic Novel “Spensley”, autografato da o megu ingleise.

Fra gli altri sponsor della manifestazione, la ditta Conti, omaggerà i ragazzi con dolci di propria produzione e la ditta Pesto per amore con propri prodotti, offerti anche a tutti attraverso il buffet. La scelta degli scout come calciatori non è casuale: Spensley fu non solo allenatore della squadra ragazzi del Genoa, in pratica la prima squadra ragazzi in Italia, fondata su idea del socio Attilio Salvadé, ma anche promotore del movimento scout in Italia.

L’incontro verrà arbitrato dallo stesso Spensley (un “sosia” già impiegato nel ruolo per altra manifestazione). Anche qui la filologia è rispettata: Spensley ricoprì in quel calcio pionieristico anche il ruolo di imparziale referee…

Va aggiunto cghe fu proprio lo stesso Spensley, venendo incontro a una richiesta del presidente della Società Ginnastica Andrea Doria, ad aiutarlo a fondare una loro sezione football, regalando dal Genoa alla nascente squadra biancoblù il promettente attaccante Franz Calì, in seguito primo capitano della Nazionale italiana.