8 Marzo in Coopservice: 1 campagna raccolta like e 1 poster a difesa dei Diritti delle Donne

Coopservice e la Giornata Internazionale della Donna: un connubio ‘naturale’

Come ormai da consolidata tradizione per un’azienda tra i principali fornitori di servizi integrati in Italia e che si caratterizza per la maggioranza della forza lavoro di genere femminile e nella rappresentanza di donne nel Consiglio di Amministrazione, in occasione dell’8 marzo Coopservice vara iniziative volte a rimarcare la continuità del proprio impegno per le Pari Opportunità, ricercando ogni anno nuove modalità che coinvolgano gli oltre 13.000 tra soci e dipendenti e più in generale l’universo complessivo dei propri stakeholder.

L’impegno di lungo termine di Coopservice per le Pari Opportunità

Questo a sottolineare un impegno, quello di Coopservice per l’inclusione e la parità di genere, che non è di certo limitato ai pur importanti momenti celebrativi. In particolare, negli anni la cooperativa ha sviluppato:

> politiche di Diversity & Inclusion,

> progetti di conciliazione vita-lavoro,

> percorsi per la crescita della leadership al femminile.

A conferma di una corporate identity fortemente orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle diversità, avendo ben saldo il timone in direzione dell’etica e della responsabilità sociale d’impresa.

Un impegno attestato anche da 2 importanti certificazioni

Anche quest’anno a partire dall’8 marzo, per circa un mese, saranno così sviluppati progetti finalizzati alla promozione di una cultura inclusiva tra tutti gli stakeholder aziendali, in un contesto ulteriormente avvalorato dai due recenti riconoscimenti che attestano il lavoro costante portato avanti da Coopservice nella tutela dei diritti inalienabili delle persone. Sia il conseguimento della medaglia Silver nel rating internazionale Ecovadis (che colloca Coopservice nel 15% delle aziende più virtuose a livello globale nella sostenibilità ambientale e sociale) che la certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 testimoniano infatti la serietà e l’efficacia di lungo termine delle policy Coopservice per il rispetto dei diritti sociali e lavorativi.

Le 2 iniziative per la Giornata Internazionale della Donna 2024

Due sono in particolare le azioni messe in campo da Coopservice per la Giornata Internazionale della Donna 2024:

> la call to action ‘Insieme contro la violenza sulle donne’ riservata ai soci e dipendenti della cooperativa che saranno chiamati ad esprimere fattivamente il proprio apprezzamento al progetto NORA promosso dalla ong ActionAid, progetto che si pone l’obiettivo di prevenire e combattere la violenza di genere in Italia attraverso il sostegno e l’empowerment delle associazioni che si occupano di contrasto alla violenza sulle donne ;

> la diffusione di un poster/manifesto che vede protagonisti i membri del CdA nel testimoniare l’intensità e la continuità dell’impegno aziendale nella tutela e nella difesa dei diritti delle donne.

La prima: che cos’è il progetto NORA

Il progetto ‘Network of Organisations for Rights and Autonomy against gender-based violence (NORA)’ è finanziato dall’Unione Europea ed è promosso da ActionAid, una organizzazione internazionale non governativa che implementa progetti di cooperazione internazionale in oltre 70 Paesi. Con NORA ci si propone di prevenire e contrastare la violenza di genere attraverso il sostegno e il rafforzamento di piccole e medie organizzazioni della società civile attive in questo ambito a livello locale, regionale e nazionale. Nello specifico, in Italia saranno attivati sul territorio circa 50 progetti dedicati a prevenire e contrastare gli stereotipi di genere e supportare l’empowerment socio-economico delle donne sopravvissute a percorsi di violenza.

1 like = 1 euro da Coopservice per NORA

In che cosa consiste la call to action ‘Insieme contro la violenza sulle donne’ a cui sono chiamati soci e dipendenti della cooperativa? Attraverso la APP Coopservice Community ogni socio/lavoratore potrà apporre il proprio ‘like’ alla campagna (attiva dall’8 al 7 aprile): per ogni ‘like’ apposto Coopservice donerà 1 euro al progetto, modalità che spiega perché si sia coniato lo slogan ‘1 like – 1 euro’. La collaborazione con ActionAid sarà supportata anche da iniziative informative e formative. In particolare, il 20 marzo si svolgerà un incontro online, aperto a tutti i dipendenti e partecipato dai vertici e dal management aziendale, di sensibilizzazione sul tema della violenza maschile sulle donne, sulla prevenzione nei luoghi di lavoro e sulla costruzione di un contesto aziendale accogliente.

La seconda iniziativa: in un poster l’appello del CdA per il superamento del Gender Gap

Poi l’altra azione ideata per questo 8 marzo: i consiglieri d’amministrazione di Coopservice diventano i protagonisti di un manifesto/poster che verrà diffuso esternamente e internamente (inviato a tutti i dipendenti e affisso in tutte le filiali aziendali), a testimonianza dell’impegno nella difesa e nella tutela dei diritti delle donne. Accogliendo l’invito dell’International Women’s Day, che ha come tema per il 2024 ‘Inspire Inclusion’, Coopservice intende ispirare i propri stakeholder a comprendere e valorizzare l’inclusione delle donne, così da sviluppare senso di appartenenza, di rilevanza e di empowerment nell’ambiente di lavoro, favorendo in tal modo il superamento del Gender Gap in ogni ambito della vita sociale e professionale.

Presidente Olivi: “Gli importanti risultati raggiunti da Coopservice nelle Pari Opportunità non sono un punto di arrivo”

Del resto è nella piena consapevolezza di Coopservice che i risultati e i riconoscimenti fino ad oggi conseguiti nel campo della parità di genere costituiscono più che un traguardo un punto di partenza per ulteriori miglioramenti, come testimoniato dalle parole espresse per questo 8 marzo dal Presidente Roberto Olivi: “Inclusività e pari dignità sono tratti distintivi della cooperazione e in Coopservice sono trasversali a tutte le nostre policy. Abbiamo sviluppato negli anni diversi progetti, alcuni di questi anche molto innovativi e precursori delle tendenze attuali. Non sono gli obblighi normativi ad animarci, ma l’idea che la costruzione di un’organizzazione capace di valorizzare tutte le risorse, indipendentemente dal genere, dall’età o dalle abilità, sia un valore aggiunto per la cooperativa e per tutta la comunità. I traguardi raggiunti non sono un punto d’arrivo. Siamo consapevoli che la strada per chiudere il Gender Gap è ancora lunga. Con le iniziative che lanciamo in occasione di questo 8 marzo vogliamo ribadire il nostro impegno per il raggiungimento di pari opportunità e rispetto dei diritti di tutti”.