8 marzo e violenza sulle donne, al via la campagna #nonseisola #noicisiamo sui taxi genovesi

Genova. Prende il via venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, la nuova campagna #NONSEISOLA #NOICISIAMO, promossa dal Centro Per Non Subire Violenza in collaborazione con la Cooperativa Radio Taxi 5966.

Fino alla fine del mese, su 200 taxi genovesi saranno esposte vetrofanie con il contatto telefonico del Centro per non subire violenza di via Cairoli 14/7 a Genova al quale le donne che stanno subendo una violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking, revenge porn possono chiamare per chiedere aiuto. Se la donna abita in altre città della Liguria, sarà indirizzata al Centro antiviolenza Martina Rossi in via XXV Aprile 13/4 a Recco, o allo sportello antiviolenza di Arenzano in via Sauli Pallavicino (Cinema Italia) o di Cogoleto in via Isorella 1B, Giardini Baden Powell.

Prosegue così la collaborazione tra il Centro Per Non Subire Violenza e la Cooperativa Radio Taxi Genova 010 5966, avviata nel 2019 per la prima campagna di sensibilizzazione e informazione “Non permettere alla violenza di portarti al capolinea. È ora di scendere”.

“Siamo lieti di poter offrire il nostro contributo, modesto ma sentito, a questa grande battaglia di sensibilizzazione e di operosa attenzione rispetto a un problema tanto grave e attuale” commenta il presidente della Cooperativa Radio Taxi Genova 010 5966 Valter Centenaro. “È un modo per continuare a dimostrare il nostro spirito di solidarietà e la nostra sensibilità alle situazioni di fragilità e di difficoltà che ogni giorno incontriamo nel nostro lavoro sul territorio”.