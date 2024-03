8 marzo, Amiu celebra il lavoro delle donne con un video: in azienda sono oltre 400

Genova. Sarà on line venerdì 8 marzo sui social media e sul sito istituzionale Amiu il video dedicato alle donne che lavorano in azienda realizzato in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne.

Una ventina tra impiegate, addette ecologiche e autiste che lavorano in azienda sia nel comune di Genova, sia nei comuni dove Amiu svolge i suoi servizi ambientali hanno prestato i loro visi e i loro sorrisi al messaggio “Sono. Siamo.”, raccontando con la loro testimonianza l’impegno, la determinazione e la volontà nel lavoro che a tutti livelli svolgono in azienda.

Le donne Amiu sono oltre 400 su un totale di quasi 2mila dipendenti e di queste quasi 300 sono classificate come operaie. Persone che tutti i giorni lavorano – anche dietro le quinte – per rendere le nostre città più pulite e vivibili.

Un ringraziamento da parte dell’azienda va quindi a Elisa 1 e 2, Ombretta, Serena, Giulia 1 e 2, Debora, Sara, Alessandra, Valentina, Giorgia, Simonetta, Laura, Paola, Donatella, Patrizia, Ivana, Caterina, Antonietta e Lisa.