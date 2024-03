21 marzo 1968, la frana di via Digione seppellisce 19 persone: la “strage” che non ebbe colpevoli

Genova. Il 21 marzo si festeggia il primo giorno di Primavera e con l’arrivo della bella stagione si moltiplicano i progetti per i mesi a venire, i sogni delle vacanze, la voglia di stare all’aperto e in compagnia. Ma per Genova il 21 marzo non è un giorno qualsiasi: 56 anni fa, infatti, alle 18.40, dopo giorni di pioggia, il versante del promontorio della collina degli Angeli si spaccava, facendo precipitare nel giro di pochi istanti oltre 15mila metri cubi di roccia che piombarono sul su un palazzo di San Teodoro provocando la morte di 19 persone.

E’ il disastro di via Digione, una tragedia oggi quasi dimentica ma la cui memoria deve essere conservata: intere famiglie cancellate in pochi istanti, mentre nelle cucine si preparava la cena o si era appena rientrati a casa dopo una lunga giornata di lavoro. L’intera ala ovest di un palazzo popolare crollata nel giro di qualche secondo, seppellendo i corpi delle vittime, alcuni dei quali furono trovati solo alcune settimane dopo. Irriconoscibili.

Una sciagura arrivata dopo gli anni del boom economico, quando le città italiane, Genova tra le prime, divennero “grandi” grazie ad una inedita stagione di espansione edilizia. Ovunque si poteva, si costruiva. Anche nelle zone un tempo usate come cave, come appunto via Digione, a San Teodoro, ricavata ai piedi di quel versante che da sempre i genovesi avevano scavato per ricavare le pietre per costruirsi la città. Ma soprattutto una “strage” compiutasi quasi 5 anni dopo il Vajont, la cui lezione, evidentemente non fece scuola. Anzi.

E proprio come sul monte Toc, l’acqua si infiltrò tra gli strati rocciosi, creando uno scivolo naturale che portò al disastro. Sul sito web Molare.net (ispirato al famoso crollo dell’omonima diga avvenuto negli anni 30) la vicenda è raccontata con dovizia di particolari grazie alla dedizione di Vittorio Bonaria: i preludi, il contesto, le cause, i momenti e gli anni a seguire segnati da una vicenda giudiziaria incredibile, che di fatto non vide neanche partire un processo penale. Secondo quanto ricostruito, infatti, la procura di Genova (all’epoca diretta dal magistrato Francesco Coco, morto poi nel 1973 in un agguato delle Brigate Rosse) archiviò la vicenda con questa incredibile motivazione: “Pur non del tutto esclusa da una prevedibilità, per così dire, astratta, una simile frana non poteva che confinarsi nel ristretto margine di un’eventualità anormale o atipica, del tutto incerta e improbabile, come un evento eccezionale, concretamente imprevedibile e quasi impensabile; e tale deve considerarsi veramente, poiché, a prescindere dalle vittime, risulta trattarsi di un evento rarissimo che non ha quasi esempi, almeno in tempi non remoti, nel Genovesano. Trattasi pertanto di una calamità annoverabile tra quelle che non possono essere evitate con la normale condotta doverosa, per i difetti della quale è prevista la colpa punibile”.

Negli anni a seguire il procedimento civile, invece, andò avanti con le lungaggini che solo la giustizia italiana sa regalare: la messa in sicurezza fu completata non prima degli anni ’90, a oltre vent’anni dai fatti, dopo un infinito dibattimento sulla responsabilità dei lavori. “In questo lungo arco di tempo Via Digione fu lasciata abbandonata tra mancate promesse e innumerevoli polemiche – scrive Bonaria – Nulla fu dovuto all’amministrazione condominiale; nel 1975 infatti anche il procedimento civile si concluse con un nulla di fatto. Gli abitanti del civico 8 provvedettero al ripristino dell’ala andata distrutta di loro tasca e poterono tornare nei loro alloggi nei primi anni ’90”.

Una strage del dissesto, dell’incuria e della speculazione edilizia rimasta senza colpevoli, e con le vittime morte due volte: sotto le macerie della loro casa e sotto le macerie del patto sociale alla base dello stato di diritto fondativo della nostra Repubblica che già allora palesava le prime grandi ed evidenti crepe. Crepe che negli anni non si sono fermate, anzi, hanno continuato a correre sotto l’intonaco coprente della narrazione dello sviluppo senza fine, per poi arrivare al nostro 14 agosto 2018, per il quale, dopo oltre 5 anni, si aspetta ancora giustizia.