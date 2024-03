16-18 marzo, a Rossiglione “Passaggi Experience di Vino”: espositori anche da Toscana e Friuli

Rossiglione. Si sta per alzare il sipario sulla prima edizione di “Passaggi Experience di Vino”, la manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche del territorio e non solo, in programma da sabato 16 a lunedì 18 marzo con espositori provenienti da tutta Italia: dalla Toscana al Friuli passando naturalmente dalla Liguria e il Piemonte.

Complessivamente oltre una ventina gli espositori. Domani al Centro Expo di Rossiglione alle 11 prevista l’inaugurazione di questa iniziativa che unisce esperienze enologiche di assoluta qualità ed eccellenze alimentari.

“Uno speciale ringraziamento alla Camera di Commercio di Genova, una sinergia preziosa tra le nostre Istituzioni che va a consolidarsi con questo nuovo evento di promozione territoriale che valorizza le eccellenze vinicole e i produttori di spirit – dice Katia Piccardo, sindaca di Rossiglione – ma anche i nostri storici allevatori di latte, primissimi produttori della Liguria, che hanno ricevuto il riconoscimento ‘Gustosi per Natura’, brand certificato dal Parco del Beigua che premia la genuinità e l’originalità dei loro prodotti tra cui formaggi, yogurt e così via”.

“Inoltre avremo produttori di miele, gli immancabili fersciu della tradizione ligure e molto altro – contuinua – avremo il piacere di avere nuovi produttori nel piano di valorizzazione di ‘Genova Gourmet’ insieme a Camera di Commercio. Si tratta di un evento che rientra in un progetto di valorizzazione del territorio ben più ampio a cui stiamo lavorando da anni”.

“Perché Passaggi Experience di vino prende il nome da “Passaggi”, manifestazione che si svolge la prima domenica di luglio che riscuote grande successo di pubblico e punta alla promozione del nostro territorio. Per il grande impegno profuso per la valorizzazione della nostra comunità ringraziamo le nostre associazioni, in particolare il Gruppo operatori economici e la Pro Loco di Rossiglione”, conclude Piccardo.

La manifestazione può fregiarsi anche della prestigiosa collaborazione con Onav e con l’Enoteca regionale di Ovada.