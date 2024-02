Weekend in Liguria per Chiara Ferragni e famiglia. E un’altra azienda taglia i rapporti con lei

Genova. Weekend in Liguria per Chiara Ferragni. La nota influencer ha pubblicato una serie di stories sul suo profilo Instagram da Portofino, Rapallo e Recco. Luoghi che conosce bene, essendo stata più volte ospite insieme al marito Fedez dell’hotel Splendido con vista mozzafiato sul celebre borgo.

Chiara Ferragni sarebbe stata avvistata oggi anche da Just Peruzzi, noto locale sul mare a Bogliasco. Nella notte avrebbe soggiornato invece in un albergo di Rapallo e ancora prima ha gustato una tipica focaccia col formaggio nella località del Golfo Paradiso.

Le foto da lei stessa pubblicate la ritraggono insieme alla sorella Valentina Ferragni e all’amica (e collega nell’attività social) Valentina Ferraro, tutte coi rispettivi bimbi. Insieme a loro anche Marina Di Guardo, scrittrice e madre di Chiara.

Momenti di relax per l’influencer al centro di una tempesta mediatica senza precedenti scatenata dal caso del pandoro Balocco da lei sponsorizzato su cui indaga la Procura di Milano per truffa aggravata. Proprio durante il weekend ligure, per Chiara Ferragni è arrivata l’ennesima doccia fredda: il marchio Pigna ha interrotto i rapporti commerciali con lei “nel rispetto del proprio codice etico aziendale, che esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi”.