Voucher asili nido, boom di richieste all’apertura del bando: sono già oltre 1.100

Genova. Boom di richieste per il bonus “nidi gratis” di Regione Liguria. Alle 17 di giovedì, primo giorno di apertura del bando, sono state 1.139 le domande registrate sulla piattaforma online dedicata, mentre altre 471 richieste risultano in bozza.

Le richieste hanno iniziato ad arrivare già di prima mattina: a mezz’ora dall’apertura del bando, alle 9, sulla sezione dedicata al bonus nella nuova piattaforma “Bandi On Line” (messa a punto da Liguria Digitale insieme a Filse) risultavano già presentate 344 domande. La maggior parte delle richieste sono arrivate da famiglie con Isee inferiore ai 30mila euro. In media, il contributo richiesto dagli utenti ammonta a 5200 euro a domanda.

“Il gran numero di domande ricevute nel primo giorno di apertura del bando è la dimostrazione di quanto questa misura fosse attesa dalle famiglie liguri – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Una misura che vogliamo replicare anche per l’annualità 2024/2025, visto il grande impatto sociale che porta con sé: il bonus offre un aiuto concreto ai genitori, sostenendo la loro partecipazione al mercato del lavoro e aumentando il numero di bimbi coinvolti nei servizi dedicati alla prima infanzia. Il tutto – continua il presidente Toti – gestito in un’ottica di digitalizzazione e semplificazione, grazie alla nuova piattaforma Bandi On Line che sta offrendo un servizio veloce ed efficiente agli utenti”.

Per accedere alla nuova piattaforma, l’utente si può collegare all’indirizzo https://bandifilse.regione.liguria.it/ e scegliere se continuare la procedura attraverso il proprio browser oppure installando il collegamento alla piattaforma sul proprio dispositivo, ritrovandone così l’icona sullo schermo del proprio device, per un accesso ancora più rapido e diretto. Dopo essersi autenticati con Spid o Carta d’identità elettronica, è possibile inserire la propria richiesta con una procedura guidata che si concluderà con l’invio telematico della domanda stessa da qualsiasi dispositivo, dai pc agli smartphone.

A inizio 2024 la Regione Liguria ha stanziato oltre 8 milioni di euro per due anni per garantire la gratuità degli asili nido (servizi educativi per la prima infanzia: nidi d’infanzia, centri bambini e bambine, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera). Le domande possono essere inviate a partire dal 15 febbraio, e il contributo riconosciuto alle famiglie per un massimo di undici mensilità sarà fino a 500 euro mensili (in relazione alle spese di frequenza sostenute) in caso di Isee fino a 30mila euro e fino a 300 euro mensili in caso di Isee maggiore di 30mila euro e non superiore a 35mila euro. Si potranno ottenere fino a 11 voucher all’anno per ciascun figlio.