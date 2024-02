Visita guidata alla scoperta di Certosa, il più grande museo di arte pubblica open air a Genova

Genova. Da quasi 10 anni Walk The Line, oltre a rappresentare il più grande progetto di arte pubblica in Liguria, porta arte, colore e condivisione nei luoghi più disparati della città, dai piloni della sopraelevata “Aldo Moro” agli interventi tra Sampierdarena, Centro Storico, Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto dei Mille, Sestri Ponente, Lavatrici, CEP fino ad arrivare a Certosa-Rivarolo. Tra palazzi, palestre e ponti, un vero viaggio immersivo alla scoperta del più massiccio intervento in città dedicato all’arte pubblica, comunemente conosciuta come street art.

Sabato 24 febbraio Walk the Line organizza, insieme alla guida turistica specializzata Lidia Schichter, una nuova edizione dell’Urban Art Tour alla scoperta degli spettacolari interventi artistici realizzati dopo la caduta del Ponte Morandi, in collaborazione con il Comune di Genova e alcuni sponsor privati, nel quartiere di Certosa, in Valpolcevera, eseguiti da alcuni dei più importanti artisti nazionali e internazionali come Okuda, L7 Matrix, Dourone, solo per citarne alcuni.

Al termine del Tour, presso il Circolo Romagnolo M.S. in Via Sebastiano Biagini 14 (a pochi metri dell’ultimo murales del tour), in collaborazione con il Genova Hip Hop Festival, sarà offerto un dj set e sarà possibile consumare un aperitivo all’interno di uno dei più antichi circoli di mutuo soccorso di Genova.

INFO UTILI

Data dell’evento: 24.02.2024

Indirizzo di partenza del tour: Fermata metropolitana Brin, Via Benedetto Brin 16151 (Genova-Certosa)

Orario Tour : a scelta tra le 16 oppure 16.30

Indirizzo di arrivo del tour: Circolo Romagnolo M.S. – Via Sebastiano Biagini, 14 (Genova-Certosa)

Contatti: al numero +39 328 4222168 (Lidia) o all’indirizzo walkthelinegenoa@gmail.com

Form d’iscrizione

L’Urban Art Tour dei murales di Certosa è a offerta libera (minimo 5 euro A PERSONA) ed è possibile prenotare la visita visitando le pagine social di IG e FB di Walk The Line e compilando il form in calce, oppure recandosi fisicamente presso lo studio di comunicazione CRUO sito in Via San Donato 24r.