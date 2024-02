Violenta aggressione a bordo di un bus nella notte a Cornigliano: 45enne portato in ospedale

Genova. Ancora risse e aggressioni a bordo dei bus in città soprattutto di notte. Ieri sera l’ennesimo episodio intorno alla mezzanotte a bordo di un mezzo della linea 1 che transitava in via Siffredi a Cornigliano.

L’autista ha sentito delle grida e pensando a una rissa ha fermato il mezzo. Le due guardie giurate presenti sull’autobus sono andate a vedere cosa stava succedendo. L’aggressore era scappato subito, ma c’era uno ferito, un cittadino tunisino senza fissa dimora che era stato colpito in faccia probabilmente a pugni ed è stato accompagnato in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e le indagini sono in corso per risalire all’aggressore.

“Noi continuiamo a ribadire che a bordo devono esserci le forze dell’ordine, non privati senza autorità – commenta il segretario regionale dell’Ugl Roberto Piccardo – Amt spende una determinata cifra per la vigilanza, noi abbiamo chiesto e richiediamo con forza che investano più denaro per chiedere alla polizia locale , tramite pagamento, di utilizzare appunto gli agenti per controllare e all’uso multare comportamenti inadeguati sui mezzi sempre più spesso fumano a bordo, tengono ad alto volume la musica, oppure aggrediscono verbalmente autisti e verificatori”

“A nostro parere con gli agenti a bordo le cose andrebbero diversamente – ribadisce Piccardo – non capiamo perché non ci sia la volontà da parte dell’azienda di provare, per la scrivente la sicurezza del personale e degli utenti è primaria, se la gente non si sentirà più sicura non utilizzerà più i mezzi pubblici e non possiamo permetterlo. Sempre più autisti abbandonano questo lavoro, in tutte le aziende italiane, perché non si sentono al sicuro e sono stufi di essere il parafulmine di tutti”