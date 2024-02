Morte di Vincenzo Spera, la procura chiede il rinvio a giudizio per il 19enne che lo ha travolto

Genova. La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per il ragazzo di 19 anni che un anno fa, a bordo della moto del padre, ha investito e ucciso il manager musicale Vincenzo Spera in corso Magenta, a Castelletto.

Le indagini sull’incidente, avvenuto nel marzo del 2023, si sono chiuse a metà gennaio. Il giovane, difeso dagli avvocati Carlo Contu e Nicola Scodnik, è accusato di omicidio stradale, ma non gli è contestata alcuna aggravante: il ragazzo aveva preso la moto del padre per andare all’allenamento di calcio, e forse a causa della pioggia e del buio non ha visto l’imprenditore attraversare e lo ha travolto.

Finito in ospedale dopo l’impatto, ha sempre dichiarato di aver appreso del fatto quando si era risvegliato in ospedale. Sottoposto ad alcol e drug test, era risultato negativo, e i rilievi della polizia locale non avevano evidenziato una velocità eccessiva, anche se la consulenza tecnica aveva stabilito che avrebbe avuto il tempo di frenare.

Nei mesi scorsi aveva preso piedi l’ipotesi che, alla luce del quadro accusatorio, il giovane avrebbe potuto patteggiare la pena. La richiesta di rinvio a giudizio comunque non lo esclude, e lo scenario si delineerà con maggiore chiarezza nel corso dell’udienza preliminare.

Spera, i cui familiari sono assistiti dagli avvocati Cesare e Francesca Manzitti, era stato investito la sera del 13 marzo 2023. Soccorso dal personale del 118 e portato all’ospedale San Martino, le sue condizioni erano apparse subito drammatiche, ed era poi morto nella notte.