Villa Gentile, a breve nuovo bando per la gestione. L’opposizione in municipio: “Torni al Comune”

Genova. Torna a far parlare di sé l’impianto di Villa Gentile, la cui gestione attualmente è affidata in via transitoria in attesa di un nuovo bando per la sua concessione. A riprendere le fila della questione il consiglio municipale del Levante, dove è stata presentata una interrogazione da parte di Alessandra Russo, della Lista Vince Genova, per capire il prossimo futuro dell’impianto e, soprattutto, dei giardini pubblici limitrofi alla pista di atletica.

A rispondere il presidente Federico Bogliolo, che ha confermato quanto annunciato in precedenza dall’amministrazione civica: “C’è stato un incontro a gennaio – ha detto Bogliolo – per conoscere le linee guida per la realizzazione del bando, che presto verranno comunicate. La volontà è quella di gestirlo come un parco pubblico della città. Come amministrazione municipale chiederemo che sia inserito nel bando in questione il discorso degli orari e della manutenzione. Si tratta di un fulcro fondamentale del nostro Municipio e per le nostre famiglie, poter dire la nostra su un bando di gestione che ora sarà duraturo è molto importante”.

A rispondere al presidente Serena Finocchio, leader dell’opposizione nel parlamentino di Levante: “Oggi sono particolarmente soddisfatta perché’ dopo circa 11 anni, per la prima volta, viene presentata da parte della maggioranza una interrogazione sull’impianto di Villa Gentile – ha ricordato in aula – Nel 2012 sono rimasti chiusi per circa tre anni per manutenzione, inoltre in quel periodo è stata abbattuta (sembra senza autorizzazioni) la recinzione che divideva il campo dall impianto sportivo. Sono stati aperti al pubblico successivamente solo al mattino ed infine secondo gli orari di apertura del campo sino ad Agosto 2022. Nel 2017, a totale carico del Comitato per la difesa di Sturla e della parrocchia della SS Annunziata, sono stati installati dei giochi per i bambini (ora in uno stato di manutenzione carente). Nel 2019 sono state posizionate (su richiesta del Municipio) delle transenne a protezione dell’edificio di Via dei Mille definito pericolante. In seguito grazie anche all’intervento della geometra Innocenti si e’ stabilito che non esistevano pericoli strutturali ma le transenne sono ancora al loro posto coperte da fogliame nonostante le numerose segnalazioni. Nel Luglio del 2022 a seguito di una manifestazione di interesse in attesa di un bando, e’ subentrato a tempo determinato un nuovo gestore che su richiesta del Comune (Obiettivo Sport e Salute) tiene aperti i giardini secondo gli orari Comunali 365 giorni all’anno. Purtroppo anche a causa del cattivo stato di manutenzione evidente, i giardini sono diventati un’area cani incolta”.

Nel lungo intervento Finocchio ha ricordato anche tutte le vicende legate alla manutenzione dell’impianto, in teoria “in carico al concessionario ma di fatto in buona parte “pagate” dal Comune”, e del parcheggio di pertinenza, negli anni usato come privato anche se di fatto pubblico. “La decisione di affidare a privati tramite gara la gestione del campo sportivo ed i giardini pubblici non ha portato al pubblico alcun beneficio – ha poi concluso – anzi sono stati spesi soldi pubblici per la manutenzione dell’impianto ed i ricavi sono rimasti al privato“.

Per questo motivo: “Considerato che nel campo sportivo è presente un alloggio per il custode a mio avviso sarebbe opportuno valutare il ritorno alla gestione pubblica affidando l’apertura, manutenzione e cura sia del campo che dei giardini a personale comunale – ha rilanciato Serena Finocchio – Soprattutto in visione dell’agenda 2030 e la creazione dell’impianto fotocoltaico per risparmi energetico. Il campo sportivo avendo una pista non omologata per le gare internazionali e’ di fatto diventato una palestra a cielo aperto per i cittadini”.