Viaggio in Oman: cosa vale la pena visitare?

L’Oman è una destinazione turistica sempre più gettonata, grazie alla varietà di paesaggi e attività che si possono svolgere. Dal deserto alle coste, dalle città alle oasi e fino alle montagne, riempire l’agenda di una settimana di vacanze, in Oman è davvero semplice e stimolante.

Collocata a sud della penisola araba, gode di un clima favorevole tutto l’anno, anche se nei mesi estivi le temperature possono toccare punte davvero molto elevate. Va però detto che proprio durante la bassa stagione, da maggio a ottobre si possono trovare le offerte per l’Oman più interessanti.

Questo Stato, un po’ come tutti quelli arabi, segue le sue regole e presenta un forte attaccamento alle tradizioni, per cui è necessario partire preparati e ben informati, onde evitare problemi sul posto.

Cosa c’è da sapere prima di partire per l’Oman?

Per raggiungere l’Oman, oltre al passaporto, è necessario ottenere il visto turistico, che si può richiedere direttamente sul sito della Royal Oman Police, pagando direttamente sul portale la tassa richiesta. Il passaporto deve avere validità residua di almeno sei mesi, mentre il visto ha validità di un mese.

Non sono richieste particolari vaccinazioni, ciò nonostante è obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla, se si arriva da Stati in cui questa è molto diffusa o si è soggiornato per almeno 12 ore.

Come accennato, l’Oman è uno stato arabico e pertanto presenta specifiche regole e restrizioni sull’abbigliamento da adottare nei luoghi religiosi.

In linea di massima non si può accedere alle Moschee omanite, fatta eccezione per quelle che rappresentano un’attrazione turistica, come la Grande Moschea Sultan Qaboos di Mascate e quella di Salalah. In questo caso, però, bisogna ricordare di entrare scalzi e le donne devono avere il capo coperto.

In linea di massima si tratta di un Paese abbastanza sicuro, in cui non vi è un tasso di criminalità elevato, ma è sempre meglio adottare un comportamento consono e opportuno, soprattutto rispettoso nei confronti degli abitanti e dei luoghi visitati.

Per gli spostamenti si possono sfruttare i taxi, nelle grandi città, o i tour organizzati nei trasferimenti da una località all’altra, per garantirsi la massima sicurezza.

Cosa vedere in Oman

Di attrazioni ce ne sono davvero tante. Certamente vale la pena immergersi nella parte più autentica del Paese, facendo una visita al Souq di Muscat, la capitale dello Stato. In questo mercato si può essere avvolti da inebrianti odori e provare un’esperienza davvero singolare, tra spezie, gioielli e cultura popolare. Qui si muove la popolazione, tra artigiani e fruttivendoli, e senza dubbio vale la pena provare a viverla.

Muovendosi verso la costa est della penisola, invece, si può visitare la riserva marina delle tartarughe. A fine estate, tra agosto e novembre, con la dovuta discrezione, si può ammirare il processo migratorio delle tartarughe, che si spostano per deporre le uova.

Per toccare con mano la parte più selvaggia, invece, puoi partecipare a uno dei tanti tour a bordo di una 4×4 nel deserto di Wahiba, dove scoprire come vivono le popolazioni indigene e ammirare il tramonto tra le dune.