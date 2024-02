Viabilità sulla statale 45, procedono gli interventi Anas sui viadotti Scoffera e Traso IV

Genova. In corso due interventi di Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, lungo la strada statale 45 della Val di Trebbia, nel dettaglio ecco le lavorazioni del I stralcio per il risanamento del viadotto Scoffera I, nel comune di Torriglia ( Città Metropolitana di Genova) che prevede l’adeguamento delle spalle, pile e fondazione.

Attualmente Anas ha completato l’adeguamento strutturale delle pile del ponte e prosegue la posa delle gabbionate per il sostegno del piano di lavoro. Al termine di questa fase sarà possibile procedere in sicurezza con l’adeguamento delle spalle del manufatto.

Nel comune di Bargagli procedono i lavori di consolidamento strutturale del viadotto “Traso IV” con la realizzazione lato monte, di una paratia costituita da due file di pali con due livelli di tiranti, applicati sul cordolo di coronamento per uno sviluppo pari a 135 m, al fine di contenere il dissesto franoso del versante in tale zona.

L’investimento di Anas per entrambi i progetti è di 10.400.000 euro con termine interventi prevista per maggio 2025. Verrà così valorizzato uno degli assi viari principali di collegamento tra Liguria ed Emilia, nonché connessione per i centri abitati della Val Trebbia con Genova.