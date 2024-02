Via Prà chiusa per una notte: le modifiche al traffico e alle linee bus

Genova. Via Prà chiusa per una notte per i lavori di completamento dell’impalcato in corrispondenza del casello autostradale. La chiusura resta in vigore dalle ore 22 di mercoledì 7 alle ore 5 di giovedì 8, in entrambe le direzioni.

Cambia dunque la viabilità in zona: i mezzi di soccorso e i mezzi delle forze dell’ordine potranno transitare su via Prà attraverso l’area di cantiere, scortati da nostri operatori dedicati, mentre il traffico veicolare dei mezzi privati leggeri potrà utilizzare il percorso alternativo lato monte (via alle Sorgenti Sulfuree/via Cravasco/via Ventimiglia). Il casello autostradale di Genova Prà non verrà chiuso, ma i mezzi in uscita non potranno dirigersi verso il centro città, e il viadotto esistente non verrà chiuso.

A seguito della chiusura verrà modificato anche il percorso delle linee bus 1 e N2, in direzione Voltri, sono limitate al capolinea provvisorio delle Sorgenti Sulfuree superiori.

Dal capolinea provvisorio è possibile raggiungere il capolinea di Voltri (e viceversa) grazie a un servizio navetta dedicato, in servizio sul seguente percorso: Sorgenti Sulfuree superiori (capolinea), via Cravasco, elicoidale di via Ventimiglia, via Ventimiglia, via Don Giovanni Verità, via Camozzini, largo Carlo Dall’Orto (capolinea).

Contestualmente anche la linea 699 modifica il percorso come di seguito indicato:

Direzione via Verità: i bus giunti in via alle Sorgenti Sulfuree superiori, proseguono per via Cravasco, elicoidale di via Ventimiglia, via Ventimiglia, via Don Giovanni Verità dove riprenderanno regolare percorso. Direzione via 2 Dicembre: percorso regolare.