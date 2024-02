Via Piacenza, gestiva una tabaccheria ma non aveva la licenza: nei guai la titolare

Genova. Le avevano revocato la licenza lo scorso novembre, ma esercitava lo stesso l’attività. Nei guai è finita la titolare di una tabaccheria di Piacenza, in Valbisagno. Per l’esercizio commerciale è scattata la sospensione di 30 giorni.

A scoprire l’illecito sono stati i carabinieri di Marassi al termine di un’indagine in collaborazione con la compagnia pronto impiego della Guardia di finanza, l’Agenzia delle dogane e il nucleo operativo metropolitano della polizia locale.

A procacciarle i tabacchi era un italiano 50enne: entrambi sono stati denunciati per vendita di generi di monopolio senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita, mentre i tabacchi, per un totale di oltre 50 chili, sono stato sequestrati.

Ma non è tutto: nel locale sono stati rinvenuti 10 capi di abbigliamento con marchi contraffatti per cui la commerciante è stata denunciata anche per ricettazione e introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.