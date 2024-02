Via Invrea, urta un motociclista e poi scappa: caccia aperta a un altro autista pirata

Genova. Un altro veicolo “pirata” coinvolto in un incidente stradale a Genova. Dopo il caso del pedone investito in via Fillak, risolto in poco più di una giornata dalla polizia locale, un episodio simile si è verificato questa mattina in via Invrea, trafficata arteria della Foce.

Era passato da poco mezzogiorno quando un motociclista è stato urtato da una vettura andando a sbattere contro un mezzo parcheggiato a bordo strada. L’autista coinvolto si è allontanato senza prestare soccorso.

Per fortuna le conseguenze non sono state gravi: nonostante l’intervento dei soccorritori fosse partito in codice rosso, alla fine l’uomo – un 51enne – è stato accompagnato al San Martino in codice giallo. Sul posto l’automedica del 118 e i volontari della Squadra Emergenza.

La polizia locale, che ha effettuato i rilievi col nucleo infortunistico, è al lavoro per rintracciare il responsabile attraverso testimonianze e soprattutto l’analisi delle telecamere di sorveglianza. L’automobilista va incontro a una denuncia per lesioni personali colpose e omissione di soccorso.