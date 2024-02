Rapina in via Gramsci, giovane accoltellato in strada finisce in ospedale

Genova. Un uomo è stato accoltellato nella notte in via Gramsci da due sconosciuti che hanno provato a rapinarlo in strada.

La vittima, un giovane di 24 anni, è stato avvicinato intorno alle 2 di notte, minacciato per consegnare i soldi che aveva con sé e poi colpito alla spalla con la lama. I due aggressori sono poi scappati a piedi.

Il 24enne ha bloccato una volante della polizia che in quel momento stava passando in via Gramsci e ha riferito quanto accaduto. È stato quindi soccorso e accompagnato in ospedale in codice giallo, con ferite superficiali. Gli agenti hanno invece avviato le ricerche dei rapinatori, senza però trovarne traccia. Indagini sono in corso.