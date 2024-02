Via Cornigliano, partiti i lavori per il rifacimento degli attraversamenti pedonali

Genova. Sono partiti martedì mattina i lavori per il rifacimento degli attraversamenti pedonali di via Cornigliano, danneggiati nel corso del tempo dal passaggio dei mezzi pesanti e dagli autobus.

A confermarlo la presidentessa del Municipio Medio Ponente, Cristina Pozzi, nella giornata in cui gli uomini di Aster hanno avviato le lavorazioni: «Gli attraversamenti precedenti risultavano pericolosamente ammalorati a causa di errori di valutazione di un progetto approvato molti anni fa che non teneva conto del passaggio dei tir, vietato h 24 con uno dei primi atti della nostra giunta municipale, del quale sono molto orgogliosa, e degli autobus, che inevitabilmente dovranno continuare a passare”.

I nuovi attraversamenti saranno anch’essi rialzati, per rallentare lo scorrimento dei veicoli, di colore rosso e con le mattonelle disegnate per mantenere l’estetica della via: “Saranno quindi più robusti e soprattutto più sicuri per i pedoni e per i mezzi a due ruote”, ha concluso Pozzi, che ha sottolineato come la progettazione sia stata pensata anche in ottica dei nuovi assi di forza, che conteranno su bus ancora più pesanti.