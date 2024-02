Panico in farmacia, uomo fa irruzione armato di coltello: “Mi hanno aggredito ai giardini”

Genova. Attimi di paura lunedì pomeriggio in una farmacia di via Cornigliano quando un uomo armato di machete ha fatto irruzione chiedendo di chiudere le porte perché era appena “stato aggredito da tre persone” ai vicini giardini Melis.

È successo poco prima delle 15. All’arrivo della volante San Lorenzo e di quella di Cornigliano l’uomo era sdraiato sul pavimento della farmacia, lamentandosi per il dolore agli occhi. Interpellato dai poliziotti ha raccontato di essere stato aggredito da due uomini e una donna ai giardini Melis, e che durante durante la lite gli era stato spruzzato dello spray al peperoncino negli occhi. Lui aveva quindi afferrato un coltello “trovato vicino a un bidone” per difendersi, ed era poi scappato trovando rifugio in farmacia.

I dipendenti della farmacia dal canto loro hanno confermato che poco prima un gruppetto composto da due uomini e una donna avevano provato a entrare nell’attività, spingendo con violenza la porta chiusa.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rosa Rivarolese, che ha preso in consegna il 24enne e lo ha portato all’ospedale Villa Scassi per le cure del caso. I poliziotti hanno invece avviato le indagini per risalire ai tre presunti aggressori.