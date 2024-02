Verso Sampdoria-Brescia, Pirlo: “Basta ingenuità che costano care. Sotto pressione? Ci sono abituato”

Domani alle 16,15 a Marassi la Sampdoria affronta il Brescia con l’imperativo di vincere visto che nel 2024 i tre punti sono arrivati soltanto contro il Cittadella. In due o tre frangenti della stagione i progressi della squadra hanno fatto pensare all’obiettivo playoff ma i blucerchiati hanno poi sempre deluso le aspettative. Inutile quindi girarci troppo intorno, l’imperativo è allontanarsi da una zona playout distante appena cinque punti.

Pirlo ritona sul 2 a 0 di Pisa, sconfitta condizionata dall’espulsione di Giordano: “Bisogna tornare a fare punti dopo una partita che è stata compromessa dall’espulsione – dichiara Andrea Pirlo in conferenza stampa -. Era una partita da 0 a 0 nel primo tempo e rimasti in 11 avremmo ottenuto un risultato diverso. Giocheremo contro una squadra che sta bene e che ha un’ottima media punti. Dovremo pensare agli errori commessi all’andata. Avevamo avuto un atteggiamento sbagliato, ne venivamo da risultati positivi e pensavamo di poter vincere con tutti.

Sono già quattro le partite condizionate da espulsioni: “Si tratta di ingenuità che paghiamo a caro prezzo – prosegue l’allenatore -. Bisogna fare attenzione a questi dettagli che portano a cambiare gli esiti delle partite. Compromettono il lavoro di tutti fatto durante la settimane. Troppe volte abbiamo pagato ingenuità che si potevano evitare”.

Attenzione al Brescia, la formazione lombarda secondo Pirlo tende a chiudersi per poi colpire alle spalle: “Il Brescia è una squadra compatta con giocatori di categoria. Sono bravi nel chiudersi e nel ribaltare con facilità l’azione. Faremo attenzione alle marcature preventive, in particolare quando siamo in fase di possesso”.

Tra i motivi del mancato decollo della Sampdoria, una marea di infortuni che ha colpito tanti giocatori chiave all’apice della forma: “Difficile capire l’orgine di questi problemi. Abbiamo tanti giocatori giovani che magari devono ancora conoscere meglio il loro corpo. In certe situazioni anche l’età può incidere perché non capisci bene come gestire i dolori che si sentono durante gli allenamenti”.

Saranno della partita Ntanda, Kasami, Depaoli e Yepes. Non sarà una questione di modulo ma di atteggiamento per Pirlo: “Non so ancora se giocheremo a 4 in difesa con Barreca o se partiremo a 3. Non contano né modulo né chi scende in campo, conterà il tipo di partita che vogliamo fare. Ci vorrà lo spirito da battaglia di una squadra che gioca col coltello tra i denti. Non vogliamo essere belli, abbiamo bisogno di essere concreti”.

Certo è che in caso di sconfitta la classifica potrebbe assumere un aspetto piuttosto lugubre che potrebbe far pensare a un cambio in panchina. Pirlo si dice tranquillo: “L’allenatore è sempre in bilico quando non arrivano i risultati – prosegue -. Ho sempre sentito la fiducia della società e della squadra. Anche quando ero giocatore sapevo che nelle sconfitte si è criticati. Quando fai l’allenatore sai che se perdi puoi andare a casa. Sono abituato fin da bambino a essere sotto pressione”.