Vent’anni senza “il Pirata”, Pantani il campione e l’epilogo drammatico

“Ah da quando senna non corre più, ah da quando Baggio non gioca più…non è più domenica”. Cantava così, nel lontano 2005, Cesare Cremonini con la sua Marmellata #25. Era passato solamente un anno dalla morte di Marco Pantani e forse in quella canzone, un verso dedicato al Pirata, sarebbe calzato a pennello.

Sono passati vent’anni, ma per i suoi tifosi forse nemmeno un giorno. Ancora oggi, durante le più importanti corse a tappe, capita di vedere gruppi di tifosi inneggiare a Marco Pantani, come se fosse ancora lì con loro, a dare battaglia su ogni salita. Nessuno come lui, nemmeno dopo vent’anni che non corre più. Eh si perché la sua impresa, quella datata 1998, resiste ancora. Nessuno è riuscito a vincere Giro d’Italia e Tour de France nello stesso anno.

Marco Pantani ha lasciato traccia anche qua in Liguria, durante il giro dell’Appennino, e non poteva essere diversamente. Nel 1995 ha stabilito il record, con 21’56”, del Passo della Bocchetta, primato che è durato ben 8 anni. Solamente nel 2003 Gilberto Simoni ha battuto quel tempo, diventando così il primatista. Record che detiene ancora oggi.

Per molti anni, forse troppi, ci sono state ombre sulla vicenda Pantani ma anche l’ultima indagine, la terza dalla scomparsa del campione di Cesenatico, si è conclusa di recente. Tutte e tre lo stesso verdetto: il Pirata non è stato ucciso.

Ma poco importa quel che resta davvero è che dopo vent’anni ci sono ancora appassionati che lo ricorderanno lungo le salite che ne hanno scandito la carriera. Perché da un Pirata, forse altro non ci si può aspettare.