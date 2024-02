Veicolo in avaria in un cantiere: code e disagi in A12 tra Chiavari e Sestri Levante

Genova. A causa di un veicolo in avaria in A12, sono segnalate code di circa 5 chilometri tra Chiavari e Sestri Levante, in direzione di Livorno.

Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa si tratterebbe di un veicolo fermo in un cantiere di competenza di Autostrade per l’Italia. Altri due chilometri di coda sono segnalati tra gli svincoli di Deiva e Sestri Levante in direzione Genova.

Ma non solo: segnalati anche due chilometri di coda tra tra Genova Bolzaneto e Busalla in A7 vero Milano, per una riduzione di carreggiata.

