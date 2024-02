Valpolcevera, la nuova rotatoria con strettoia in via Polonio non piace ai residenti

Genova. “Ma chi ha progettato questa strada è mai stato in Valpolcevera? Al mattino e alla sera, o quando piove, qui è tutto bloccato”. Sono tutti di questo tenore i commenti che in questi giorni circolano sui social in relazione alla nuova rotatoria realizzata dal Comune in via via Polonio, all’altezza di Trasta.

La nuova viabilità è legata al futuro centro logistico Sogegross e ha avuto l’approvazione anni fa in conferenza dei servizi: è pensata, sostanzialmente, per facilitare l’arrivo e la partenza dei mezzi pesanti dallo stabilimento.

A preoccupare i residenti della Valpolcevera, per i quali il lungofiume rappresenta una alternativa valida e non a pagamento all’autostrada, l’inghippo sta non tanto nella rotonda ma nella riduzione di corsie da due a una in prossimità della stessa. L’effetto imbuto è dietro l’angolo.

La rotonda non convince del tutto neppure il presidente del municipio Federico Romeo: “Ammetto che ho parecchi dubbi rispetto alla strettoia creata, ho sentito molti concittadini sul tema, lo abbiamo fatto presente come municipio, ma ad ora ci è stato detto che il progetto approvato è questo”.

In questi giorni sono in corso le lavorazioni per l’apertura della nuova rotatoria, per la fresatura e l’asfaltatura non è stato possibile eseguire le lavorazioni durante la notte, a causa della temperatura non idonea per la buona riuscita dell’asfalto e quindi ci sono stati alcuni rallentamenti.

I tempi delle lavorazioni dovrebbero concludersi comunque tra oggi e domani, 8 febbraio, quando sarà ultimata la segnaletica.

Su via Polonio, a ottobre scorso, è stato attivato un autovelox all’altezza del civico 20. Un presidio fisso per imporre il rispetto del limite a 50 km/h in entrambi i sensi di marcia.

Sempre in zona, resta il nodo di via Lepanto, tra Rivarolo e via Perlasca, accanto all’area dell’ex Mira Lanza: i lavori nell’ex stabilimento chimico sono fermi e non ci sono le autorizzazioni per riportare a doppio senso la strada che quindi resta a senso unico, direzione est-ovest. ancora oggetto di lavori, per cercare una soluzione alla viabilità, ancora a senso unico. Difficile che il ripristino avvenga entro la prossima estate.