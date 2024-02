Val Bisagno, Mattarella fa i complimenti al circolo Sertoli per il calendario antifascista

Genova. Una telefonata non da poco quella ricevuta oggi dal presidente dei circolo Sertoli, in Val Bisagno. E’ stato Gianni Zai ad ascoltare, e riportare agli altri soci, il contenuto della telefonata ricevuta dalla segreteria del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sulla scrivania del capo dello Stato infatti è arrivata una copia del “Calendario del popolo antifascista” promosso e ideato dallo stesso circolo, storica realtà civica di Molassana, e nato da un’idea del partigiano Giotto, Giordano Bruschi. Un’idea che Mattarella ha gradito molto.

Questo il post che si trova sulla pagina Facebook del Circolo Sertoli

Oggi il nostro presidente Zai Giovanni ha ricevuto una telefonata da una funzionaria della segreteria del Presidente della Repubblica. Ci ha comunicato che il Presidente Mattarella ha ricevuto la lettera di presentazione e molto gradito il dono ricevuto dal nostro Circolo Sertoli: il “Calendario del popolo antifascista – la resistenza partigiana giorno per giorno”. Si è complimentato per l’idea con Giordano Bruschi partigiano “Giotto” e con tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di quella idea. Ci ha spronato a continuare l’opera di informazione alle studentesse e studenti nelle scuole per portare avanti l’idea di libertà possibile solo in una Italia antifascista, come recita la nostra Costituzione. Grande gioia e grande soddisfazione.

Il calendario antifascista, che ha come sottotitolo “la Resistenza partigiana giorno per giorno” raccoglie 366 storie di altrettanti partigiani e partigiane, una per ogni giorno dell’anno appunto. Oltre al circolo Sertoli, di cui Bruschi è uno dei soci di più vecchia data, dietro l’iniziativa ci sono alcuni giornalisti genovesi, sindacati, attivisti, uomini e donne di cultura.