Vaccarezza: “Torno in Forza Italia con grande gioia, era il momento giusto per farlo”

Liguria. Una “casa” in cui ha vissuto tanti anni e che torna a vivere “con grande gioia”. Così Angelo Vaccarezza, consigliere regionale già capogruppo della Lista Toti, ha commentato il suo ritorno in Forza Italia, partito al quale era iscritto fin dal 1994 e che ha lasciato nel 2019 per aderire al movimento del governatore

Durante la conferenza stampa di questa mattina, come prima cosa Vaccarezza ha voluto fare alcuni ringraziamenti: “Il primo al mio coordinatore nazionale [Antonio Tajani] che fra dieci giorni avrò il privilegio di votare al congresso. È una cosa fondamentale per la ripartenza di Forza Italia andare ad eleggere il nuovo segretario nazionale del partito. Ringrazio ancora Alberto Cirio, che insieme all’altra persona che vogliono ringraziare, Cristina Rossello, mi ha telefonato spesso chiedendo quando sarei tornato a casa, in Forza Italia”.

“E ho ritenuto di dire sì non solo perché me lo chiedevano loro, ma anche perché era il momento giusto. Ho voluto dire sì per ciò che ha detto Tajani: a giugno dovremo decidere che Italia portare in Europa. Non è un’elezione come le altre. Il consigliere comunale o regionale lo puoi votare del partito che vuoi, si occupa della frana, della strada, dello sviluppo. Il parlamentare Ue, invece, segna la volontà di un Paese di stare all’interno di un progetto o un altro. In vita mia ho sempre sposato la causa del Partito Popolare Europeo, che riunisce quei moderati nei toni ma non nei contenuti che in Forza Italia ha trovato, fin dalla nascita, lo sbocco naturale. Questa è la partita. Tutti noi che abbiamo a cuore il nostro Paese e ciò che rappresenta in un’Europa con cui dobbiamo fare i conti quotidianamente, perciò dobbiamo mettere una X su quel simbolo”.

“Qui ho ritrovato un sacco di amici che con me hanno fatto tanta strada. Abbiamo tanti sindaci, amministratori, consiglieri. E da loro cominceremo, perché sono coloro che quotidianamente parlano col cittadino e risolvono i problemi. E questi amministratori hanno bisogno di avere delle risposte. Purtroppo la politica non sempre ne dà. Sono certo che potremo trovarle in questa casa dove ho vissuto tanti anni e che torno a vivere con grande gioia”.