Vaccarezza torna ufficialmente in Forza Italia, Tajani: “Vogliamo superare il 20% alle politiche”

Roma. Ora è ufficiale: Angelo Vaccarezza, ex capogruppo della Lista Toti in Regione, è tornato a indossare la casacca azzurra di Forza Italia. A sancirlo è stato il segretario nazionale, il ministro Antonio Tajani, in una conferenza stampa convocata nella sede del partito a Roma.

“Il nostro obiettivo è raggiungere e superare il 10% alle europee e il 20% alle politiche. Stiamo lavorando intensamente per rafforzare la nostra squadra – commenta Tajani -. Per noi l’Italia del Nord rappresenta un territorio dove essere sempre più punto di riferimento. Profonderemo molti sforzi in Italia settentrionale”.

Oltre a Vaccarezza, già presidente della Provincia di Savona, sono confluiti nel partito di Berlusconi l’attuale presidente Pierangelo Olivieri, i sindaci di Bormida Daniele Galliano e di Nasino Roberto De Andreis, più alcuni consiglieri comunali. “Le forze civiche si stanno sempre più avvicinando a noi e gli ingressi di oggi lo dimostrano”, rimarca il leader azzurro.

“Forza Italia è una realtà attrattiva che continua a crescere, grazie allo straordinario lavoro di Tajani – aggiunge il coordinatore ligure Carlo Bagnasco -. L’obiettivo del partito è costruire il centro di gravità permanente della politica italiana, attraverso l’apporto di persone che sappiano rappresentare i territori e che conoscano alla perfezione la macchina amministrava per cambiare veramente la vita dei cittadini. L’Ingesso e ritorno in Forza Italia di Vaccarezza e di altri, tra sindaci assessori e consiglieri, che seguiranno, tra i quali Luigi Pignocca (nuovo coordinatore provinciale Savona) e Luciano Stazi (nuovo coordinatore cittadino di Savona) permette al partito di essere più forte e ambito e di aver maggiori punti di riferimento in Liguria. Ma non solo, questa operazione nata anche dalla collaborazione tra Liguria e Piemonte grazie all’intervento del presidente Alberto Cirio è il forte segnale di un rinnovato entusiasmo e di una grande sinergia e collaborazione tra regioni”.

“È anche una questione di persone in grado di rappresentare i territori – prosegue Tajani -. Nell’Italia del Nord dobbiamo essere sempre più punto di riferimento e profonderemo molti sforzi, ci impegneremo molto in tutte le regioni. Sono molto ottimista e oggi sono lieto di salutare l’approdo o il ritorno in Forza Italia di una serie di amici e amiche che permetteranno a Forza Italia di essere più forte in Liguria, più competitiva e di avere punti di riferimento più numerosi”.