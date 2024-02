Usb: “Al Galliera mancano infermieri, ma vengono usati per eseguire inutili tamponi anti-Covid”

Genova. “Nonostante le disposizioni di Alisa da oltre nove mesi diversi infermieri dell’ospedale Galliera vengono impiegati per l’esecuzione di tamponi rapidi e molecolari. Altrettanti tecnici sanitari di laboratorio quotidianamente vengono impiegati per analizzarli. Questo fantasioso ma dispendioso utilizzo delle risorse umane e professionali potrebbe far pensare che al Galliera il personale abbondi. Peccato che in alcuni contesti lavorativi i dipendenti lavorano sotto organico“. A denunciarlo è il sindacato Usb Liguria in una nota.

“Addirittura – si legge – vengono eseguiti tamponi molecolari il giorno prima del ricovero (pre-operatorio) e settimanalmente anche due giorni prima del ricovero (il venerdì per il lunedì, perché il virus nel fine settimana riposa!)”. Tutto questo nonostante le disposizioni di Alisa, prorogate fino al 30 giugno 2024 recependo un’ordinanza del ministero della Salute, non raccomandano nessun test antigenico o molecolare in pazienti asintomatici all’accesso del pronto soccorso, prima del ricovero, prima dell’esecuzione di manovre diagnostiche o terapeutiche.

Secondo l’Usb si tratta di un inutile e dannoso dispendio di risorse. “Infatti da diversi mesi al centro trasfusionale non è stata sostituita un’infermiera collocata in pensione – ricordano – Ma il fatto ancora più assurdo e paradossale è stata la sorpresa del nuovo anno riservata al personale infermieristico del reparto 2B2 (ortogeriatria). Fino al 31 gennaio 2024 nel servizio notturno c’erano solo due infermieri (il lavoro dell’Oss veniva svolto dal personale infermieristico). Dal 1° febbraio 2024 nel servizio notturno c’è un solo infermiere e l’altro lo hanno sostituito con la figura dell’Oss. Con un taglio lineare hanno abbassato il livello e la qualità dell’assistenza”.

“Ovviamente – prosegue il sindacato – questa nuova riorganizzazione, oltre a creare enormi malumori tra i sanitari coinvolti, di fatto aumenta notevolmente i carichi di lavoro e le responsabilità assistenziali a carico dei singoli operatori sanitari. Un reparto ospedaliero complesso trattato alla stregua di una comune Rsa. Si evidenzia che già in diversi reparti nel servizio notturno non è inserita la figura dell’Oss da affiancare al personale infermieristico. In quest’ultimo caso, dovendo svolgere non solo la loro funzione ma, nel caso, anche quelle previste per la figura dell’operatore socio-sanitario, gli infermieri lavorano anche demansionati. Poi non comprendono perché l’ente ospedaliero non è attrattivo. Ciclicamente la fuga del personale conferma che l’organizzazione e la gestione del personale sanitario meriterebbe più attenzioni, scelte coraggiose e una visione lungimirante. Purtroppo sembra avviato un percorso che va nella direzione opposta rispetto al bisogno reale”.