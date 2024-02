“Urbex, la seduzione dell’abbandono”: viaggio nei luoghi disabitati con un libro e una mostra

Genova. Ville dove non vive più nessuno da tempo, vecchie fabbriche, gallerie sotterranee o chiese sconsacrate. Cimiteri. Ex alberghi. Ex scuole. Interi paesi disabitati. Esiste un mondo di “abbandono” che diventa soggetto di scatti e racconti. Si chiama “Urbex” (urban exploration) la pratica di scoprire questi luoghi ed accedervi, immortalandoli in immagini e ricordi, senza alterare alcunché di quei piccoli ecosistemi congelati nel tempo e dello spazio.

“Urbex – La Seduzione dell’Abbandono” (Erga edizioni), parla di tutto questo e lo fa con uno stile molto particolare. Scritto da Valentina Cresta, Simonetta Mazzi e Luciano Rosselli, è definito dalle sue autrici un libro multisensoriale.

Si tratta di una pubblicazione fatta di testi, fotografie, gallerie multimediali e video, con suggestioni letterarie, cinematografiche, poetiche, ma anche personali e introspettive, che condurranno il lettore lungo una sorta di itinerario le cui tappe hanno un unico comune denominatore: essere luoghi abbandonati (sotto una foto di Valentina Cresta).

Il volume non è solo un volume: “Urbex – La Seduzione dell’Abbandono” sarà anche una mostra fotografica e polisensoriale che sarà inaugurata sabato 16 marzo alle 17 presso i voltini del Centro Civico Buranello di Sampierdarena.

I “VOLTINI” RINATI

Grazie all’attività dell’associazione “I Cercamemoria della Biblioteca Gallino”, che da anni si occupa di promuovere e far conoscere la storia, la cultura, il costume, l’evoluzione sociale ed economica del quartiere, gli spazi del Centro Civico saranno allestiti con le fotografie di Cresta, Mazzi e Rosselli.

UNA MOSTRA POLISENSORIALE E INTERATTIVA

Il visitatore sarà anche invitato a scaricare la app Vesepia per poter approfondire i percorsi scelti ed essere così condotto in case disabitate, ville fatiscenti, castelli diroccati, fortificazioni, cimiteri viaggiando tra oggetti d’uso quotidiano, arredi sontuosi, affreschi, macchinari, mobilio, fotografie, cartoline d’epoca e strumenti musicali (sotto una foto di Simonetta Mazzi).

I PROTAGONISTI

Luciano Rosselli, appassionato conoscitore della città, pratica Urbex da molti anni, mentre Valentina Cresta e Simonetta Mazzi si sono avvicinate più recentemente a questo interesse: utilizzano la fotocamera come un mezzo espressivo che, nel caso specifico dei luoghi abbandonati, permette loro di raccontare delle storie, di cogliere la poesia e la bellezza che si cela solo apparentemente in questi posti decadenti.

PERCHE’ URBEX

“Sono luoghi che possiedono un fascino intrinseco e seducente, ambienti che, se si possiede un certo tipo di sensibilità, rappresentano quasi delle sfide per focalizzare l’attenzione su dettagli e particolari che solo uno sguardo educato alla bellezza riesce a cogliere nel profondo, soprattutto in contesti caotici, fatiscenti e desolati come quelli del mondo Urbex”, spiegano. “Scattare fotografie di per sé permette di fermare l’istante, nel caso dell’Urbex il tentativo è anche quello di donare eternità a posti che, altrimenti, sarebbero veramente abbandonati a loro stessi”, dicono Cresta e Mazzi.

INFORMAZIONI UTILI

“Urbex – La Seduzione dell’Abbandono”, Erga Editore.

La mostra

ingresso libero, sarà aperta dal 18 al 29 marzo 2024

Orario: dal lunedì al venerdì, 10.30/12.30 e 15.30/18.30

Indirizzo: via Giacomo Buranello 1.