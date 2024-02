In via Balbi apre GiuBox, il “learning center” per studiare e socializzare della comunità universitaria

Genova. Un nuovo spazio comune a disposizione di tutta la comunità universitaria per studiare e socializzare. Si chiama GiuBox, e sarà aperto a partire dal 19 febbraio al primo piano della biblioteca di Giurisprudenza, un’iniziativa firmata dal Sistema Bibliotecario di Ateneo e la Biblioteca della Scuola di Scienze sociali che prende ispirazione dai “learning centre” e dagli “idea store” anglosassoni.

Si tratta di spazi informali che alla concezione di biblioteca e aula studio uniscono l’informalità e l’accoglienza di luoghi di socializzazione e aggregazione, favorendo lo scambio e la contaminazione culturale fra i diversi componenti della comunità accademica. Nel GiuBox gli studenti possono quindi ritrovarsi per studiare e lavorare in gruppo, incontrare i bibliotecari per momenti di approfondimento sui servizi e anche rilassarsi e prendersi una pausa fra una lezione e l’altra.

Lo spazio si sviluppa su circa 70 metri quadrati ed è attrezzato con arredi di vario genere, creando diverse aree funzionali da utilizzare in modo flessibile secondo le diverse esigenze: tavolini componibili e consolle con sedie, poltroncine, panche imbottite, pouf, cuscini, uno schermo a parete. Il tutto realizzato grazie all’investimento del Sistema Bibliotecario di Ateneo nell’ambito di progetti SBA per la riqualificazione di spazi dedicati allo studio.

GiuBox si trova in via Balbi 130 rosso, a metà strada tra piazza della Nunziata e Principe, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19. È stato intitolato alla memoria di Alberto Petrucciani, docente di biblioteconomia che iniziò la sua carriera come bibliotecario a Giurisprudenza negli anni ’80: “Nella mia duplice veste di prorettrice vicaria e di presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono lieta e orgogliosa che l’Università di Genova oggi possa offrire uno spazio innovativo di aggregazione all’interno di una sua biblioteca, sul modello dei campus anglosassoni – ha detto Nicoletta Dacrema – La formula di uno spazio vivo e da vivere insieme, in un contesto informale, all’insegna della integrazione e della interazione, è ora una realtà concreta che crea valore per il nostro Ateneo e che, soprattutto, risponde a un ampliamento dei servizi che UniGe intende offrire alla comunità accademica in modo sempre più convinto”.

“Ritengo sia molto importante che studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori, e personale tecnico amministrativo e bibliotecario abbiano a disposizione un ambiente confortevole, capace di unire, dove alternare allo studio e alla ricerca, momenti di dialogo, di socialità da cui far nascere amicizie e anche relazioni di ricerca e idee innovative – conclude Dacrema – Uno spazio che faccia sentire tutti parte di una grande comunità”.