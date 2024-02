Una raccolta fondi per realizzare il sogno di Andrea: diventare sciatore paralimpico

Genova. Una raccolta fondi per aiutare Andrea Modica, 21 anni, ha realizzare il sogno di diventare sciatore paralimpico e a gareggiare alle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’hanno lanciata i genitori del ragazzo, che nel settembre del 2021 ha avuto un grave incidente in moto che ha comportato l’amputazione della gamba sinistra sopra al ginocchio.

“Inizialmente per Andrea la cosa più importante era quella di essere ancora vivo, ma il periodo successivo all’intervento è stato molto pesante in quanto non credeva di poter tornare ad avere una vita normale – spiegano mamma Emilia e papà Dirk nel lanciare la raccolta fondi – Grazie alla sua grande forza di volontà, e con l’aiuto di tutta la sua famiglia, di tante splendide persone, in primis la famiglia di Mele che gli ha prestato i primi soccorsi, ai tanti professionisti della sanità, ad Art4sport, di cui fa parte, e dell’Arte Ortopedica di Budrio che lo ha seguito nel percorso di protesizzazione, Andrea è riuscito a raggiungere il suo primo traguardo, ovvero di tornare a fare, quasi del tutto, la sua vita di prima”.

L’obiettivo adesso è allenarsi per diventare uno sciatore paralimpico in vista dei prossimi giochi olimpici invernali a Milano-Cortina 2026. Un impegno che comporta ulteriori spese in protesi, materiale sportivo, trasferte ed allenamenti, ed è per questo motivo che i genitori hanno deciso di lanciare la raccolta su sulla piattaforma gofundme.com: “Abbiamo pensato di chiedere il sostegno, anche anonimo, da parte di chiunque abbia piacere ad aiutarlo nel suo percorso”, hanno concluso Dirk ed Emilia.