Una canzone per i 130 anni del Genoa: ecco “La storia la fai te”

Genova. Tre strofe che ricordano alcuni giocatori e l’indimenticato professor Scoglio. Nell’anno che festeggia i 130 anni del Genoa, Louis Lunari (fondatore dei Sunset Boys) e il producer Alex Cavalieri, hanno dato vita a un brano che ricorda uno dei cori da stadio che è stato in auge per molto tempo.

“Noi siamo stati, come ci è stato riconosciuto, i primi a credere nell’unione tra il Genoa e la musica, unione che adesso è diventata quasi sistematica − scrivono gli autori in una nota − dopo aver rispolverato la loro canzone ‘Un Cuore Grande Così’, che nel 2011 aveva dato il titolo al Cd da loro realizzato a sostegno dell’omonima storica iniziativa rossoblù e che andò soldout, ecco pronto ‘130: Genoa, la storia la fai te‘, il brano dedicato ai 130 anni del Grifone dal dj producer ed artista digitale Alex Cavalieri e dal cantante, musicista, autore Louis Lunari”.

Per poter registrare la voce necessaria alla canzone Lunari ha dovuto fare i salti ‘quadrupli’ perché dal 18 luglio è ricoverato in ospedale: ci è riuscito grazie all’aiuto del cameraman Furio Bruzzone, autore fra l’altro di molti video e foto per la tifoseria rossoblù. Testo e voce del pezzo sono di Louis Lunari, mentre la produzione digitale è stata curata da Alex Cavalieri con la collaborazione del tecnico del suono Paolo Valenti e il musicista Massy ‘Mad Max’ Murialdo.

Questa canzone è anche una sorta di piccolo regalo per i supporter rossoblù visto che è in ascolto e condivisione liberi su YouTube.

Queste sono le parole delle tre strofe:

“Sono 130 e la storia la fai te, tu che hai visto Spensley e Garbutt il Mister, il figlio di Dio è stato uno di noi, per Gigi Meroni piangon sempre gli occhi tuoi… ‘fin dal primo giorno la Nord e’ qui con te, il tifo del Genoa è il piu’ magico che c’è, fieri in Gradinata “u Grifun l’e’ sempre chì”, fieri in mezzo al campo, dagghe Pikkia Gorin… ‘quando voli alto porta un saluto al Prof, uè! uè!, la Stella è il nostro sogno Franco Scoglio olè! olè!, e anche oggi Viviani ce lo chiede da lassu’, ‘di che colore è il cielo?’ il cielo è Rossoblù!”