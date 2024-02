“Un territorio orfano. L’arcipelago della Valpolcevera”, un libro racconta la vallata in cambiamento

Genova. La Valpolcevera come microcosmo sociale, da terra di agricoltori a periferia post industriale. Un libro si propone di raccontare la realtà di questa parte di Genova senza indugiare nella nostalgia o nell’autocommiserazione ma in maniera scientifica e oggettiva.

“Un territorio orfano. L’arcipelago della Valpolcevera” (Franco Angeli editore) è stato firmato da Agostino Petrillo e Andrea Tomaso Torre, sociologi genovesi ma anche legati alla vallata per motivi di vita – il primo è stato docente di scuola media, il secondo anche sindaco del Comune di Serra Riccò – hanno voluto restituire in un volume anni di riflessioni e indagini.

Il libro sarà presentato il 1 marzo alle 18.30 nella libreria Books in the piazza di via Canneto il Curto 12R, nel centro storico.

“La Valpolcevera è un territorio ‘di servizio’, compreso tra Genova e il suo immediato entroterra. Nella storia del capoluogo ligure, ha svolto funzioni via via diverse: un tempo luogo di allevamento di bestiame e orticoltura, poi sede dell’industria pesante e del suo indotto, infine spazio adibito al commercio e alla logistica“, si legge nella quarta di copertina.

“Contemporaneamente, esso è stato anche contenitore di diverse fasi migratorie: da quella interna del secondo dopoguerra, quando una popolazione contadina è diventata operaia, fino a quella contemporanea, con una consistente componente di origine straniera. Comprendere l’impatto della presenza di cittadini stranieri in un quartiere popolare del capoluogo ligure comporta la costruzione di una rappresentazione più complessiva della situazione sociale di questo territorio ‘orfano’, oggi deindustrializzato e rimasto ai margini dello sviluppo urbano“, continuano gli autori.

“La Valpolcevera non ha perduto una certa vitalità e nemmeno la memoria del passato, e cerca di affrontare la sua attuale frammentazione con uno sguardo che non discrimina, proponendosi come un arcipelago di realtà – concludono – in una condizione nuova, che rende necessario ridefinirne il posto nelle rappresentazioni tradizionali della città”.