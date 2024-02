Genova. Aveva 51 anni e si chiamava Davide Magliulo l’uomo morto in via Perlasca, in Valpolcevera, a Genova, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 15 di oggi, sabato 17 febbraio.

L’uomo, che viaggiava solo in sella al suo scooter, ha perso il controllo del mezzo, un Honda SH, molto probabilmente per un malore ed è finito con una ruota contro il marciapiede. E’ caduto a terra e ha battuto la testa riportando un grave trauma cranico. L’incidente sul senso di marcia in direzione di Rivarolo, dove l’uomo viveva.

Questa la prima ricostruzione da parte della sezione infortunistica della polizia locale, intervenuta sul posto anche per regolare il traffico, molto intenso al sabato pomeriggio visti i centri commerciali presenti.

Intorno alle 16 gli agenti hanno temporaneamente disposto la chiusura di via Perlasca in direzione monte all’imbocco da via Pieragostini.

guarda tutte le foto 5



I soccorsi sono stati immediati, con l’automedica del 118 e i militi di Croce Rosa Rivarolese e dei Volontari del soccorso della Fiumara. Gli operatori hanno tentato di rianimare il 51enne ma non c’è stato nulla da fare. La locale ha dato la notizia della morte alla figlia, una ragazza di 22 anni e poi al resto della famiglia.

Quello di oggi è il secondo incidente mortale sulle strade urbane a Genova dall’inizio del 2024. All’inizio di gennaio Massimo Salomone era stato investito in via Linneo, sempre in Valpolcevera, e morto due giorni dopo in ospedale.